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Büyükkonuk beyaza büründü

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Büyükkonuk'ta aşırı dolu yağışı, yolları beyaza bürüdü

Büyükkonuk beyaza büründü

 
Büyükkonuk'ta dün sabah aşırı dolu yağışı yolları beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri traktörlerle yolları temizledi, dolu yığınları ilginç görüntüler yarattı.

Kısa süre yağış bazı bölgelerde tarım arazilerine de zarar verdi.  


Yağışlar Karpaz bölgesinde etkili oldu. Büyükkonuk ve Mehmetçik bölgesinde sabah saatlerinde yağan yağmurlardan dolayı Çayırova–Büyükkonuk yolu trafiğe kapandı.,


Şiddetli yağışlardan dolayı ayrıca İskele- Karpaz Anayolunun Mehmetçik –Çayırova kavşakları arasında su birikintileri oluştu. 

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