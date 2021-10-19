banner583
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
21 0
18 0
 
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
51 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
22 0
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
42 0
27 0
Kıbrıs, iklim ekstremlerinde en çok artış görülen ülkeler arasında
Kıbrıs, iklim ekstremlerinde en çok artış görülen ülkeler arasında
25 0
banner661
banner726

Büyükkonuk Belediyesi, bölgedeki taşocağındaki izinsiz genişletmeye izin vermedi

banner476

banner714
Büyükkonuk Belediyesi, bölgedeki taşocağındaki izinsiz genişletmeye izin vermedi
banner721
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, bölgede bulunan bir taşocağında başlatılan izinsiz genişletme çalışmalarının belediye tarafından durdurularak, mühürlendiğini açıkladı. 
Yazılı açıklama yapan Sennaroğlu, belediyeden görüş ve izin almaksızın genişletme çalışması başlanan Ayfodi dağı olarak bilinen bölgedeki taşocağında inceleme ve tespit çalışması yaptıktan sonra çalışmaların durdurulması kararı aldıklarını kaydetti. 
“Bölgenin doğusuna ve batısına doğru büyüyecek ve genişletilecek yer varken kuzey yönüne doğru genişletilmesinin doğru olmadığını ilgili firmaya açıkladıklarını ve çalışmaların durdurulması gerektiğini söylediklerini”  belirten Sennaroğlu, buna rağmen firmanın çalışmalara devam ettiğini ifade etti. 
Bunun üzerine Belediyeler Yasası çerçevesinde genişletme çalışmalarının yapıldığı alanın bantlanarak, mühürlendiğini belirten Sennaroğlu, konuyla ilgili yarın bakanlık yetkilileriyle toplantı yapacaklarını kaydetti. 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.