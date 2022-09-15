Büyükelçiden protokol sitemi

Büyükelçi Başçeri, KKTC’de Turizm İstatistik Sisteminin bir an evvel kurulması gerektiğini söyledi ve bu konunun 2022 yılı Mali İşbirliği Protokolü içinde de yer aldığını ancak hayata geçirilemediğini belirtti

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Turizm ve Ekonomi Çalıştayı dün Girne Acapulco Otel’de yapıldı.Çalıştay kapsamında, “bölgenin potansiyelini anlamak, bölgenin potansiyeli değerlendirmek, bölgeye gelen insan ve kuruluş profilleri nasıl, bölgesel ekonomik unsurlarda sorunlar ve iyileşme alanları nelerdir?” olmak üzere dört başlıkta değerlendirmeler yapıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, turizm alanında başarılanların küçümsenecek başarılar olmadığını söyledi.Tatar, Türkiye’nin desteğiyle bütün dünyada KKTC’nin turizm potansiyelinin, tarihinin, kültürünün, geçmişinin tüm dünyada tanıtıldığını dile getirdi.Başbakan Ünal Üstel de, turizmin KKTC’nin lokomotif sektörü olduğunu söyledi.Ekonomiye en büyük girdiyi sağlayanın turizm olduğunu dile getiren Üstel, yapılan çalışmalarla yatırımcıları teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.Yatak hedefini 50-60 binlere çekmek gerektiğini dile getiren Üstel, bunu yaparken ara eleman ve mesleki okullara da önem vermek gerektiğini vurguladı.Üstel, tüm sektörlere hayat verenin turizm olduğunu söyleyerek, turizmin ülkeye sağladığı katkıya değindi.Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Halkbank ülke müdürü ile yaptıkları bir görüşmede alternatif turizm, turizmin ekonomiye katkısı konusunda bir soru sorduğunu söyleyerek, Halkbank’ın esnaf ve küçük üreticilere destek veren bir banka olduğu önyargısıyla ona KKTC’li paydaşlarla bir araya gelmeleri önerisinde bulunduğunu dile getirerek, “Bu yolculuk böyle başladı, buradayız” dedi.Kendi ayakları üzerinde duran KKTC’nin yaratılmasında her zaman KKTC makamların yanında olduklarını söyleyen Başçeri, özel sektörün rekabet gücünün artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, enerji ve gıda arz güvenliği gibi alanlarda yapılacak reformları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.Turizmin diğer ekonomik alanları nasıl hareketlendireceği konusunun tartışıldığı toplantılara değinen Başçeri, özellikle Bafra bölgesindeki turizm yatırımlarının tartışıldığı dönemde bu tesislerin tarım ve diğer alanlarda nasıl katma değer olarak KKTC hükümetine geri döneceğinin tartışıldığını hatırladığını belirtti. Başçeri, o günden bugüne otellerin özellikle et ihtiyacını karşılamak konusunda sıkıntı yaşadığına yönelik şikayetlerde bulunduğunu, bunun bardağın boş tarafı olduğunu söyleyerek, “Ama bardağın dolu tarafı da var örneğin bugün KKTC’de Lefkoşa’daki beş yıldızlı bir otelin tüm mefruşatını yapacak bir yerli mobilya sektörü var” dedi.Turizmin ekonominin birçok alanına katkıda bulunan bir sektör olduğunu dile getiren Başçeri, turizmin şekillendirilmesinin ekonominin boyutlarını geliştirmesi için önemli olduğunu söyledi.Başçeri, KKTC’nin ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirerek, çalıştayda bu potansiyelin nasıl hayata geçirilebileceğini, ekonominin hareketlenmesi noktasında ortaya konacak görüşlerin, karar vericiler için kıymetli olacağını belirtti.Turizmin ekonomi için lokomotif olduğunu ama diğer sektörleri de çekme anlamında bir sorumluluğu bulunduğunu, bütüncül bir yaklaşımın oluşturulması gerektiğini belirten Başçeri, salgının öğrettiklerini faydaya çevirmek gerektiğini ifade etti.Politika üretmek için veriye ihtiyaç duyulduğunu, KKTC’de Turizm İstatistik Sisteminin bir an evvel kurulması gerektiğini söyleyen Başçeri, bu konunun 2022 yılı Mali İşbirliği Protokolü içinde de yer aldığını ancak hayata geçirilemediğini, hayata geçirilerek veriler ışığında politikalar üretilmesi gerektiğini belirtti.Başçeri, turizmin birçok konuyla birbirine entegre olduğunu söyledi.Yeni Havalimanı Terminali’nin açılmasıyla birlikte önemli potansiyelin KKTC turizminin önüne açılacağına inanç belirten Başçeri, Turizm Geliştirme Ajansı’nın 2021 yılında hedef pazar olarak belirlediği İngiltere ve Almanya’da KKTC’nin tanıtımı adına önemli çalışmalar yaptığını, terminalin açılmasıyla bu çalışmanın meyvelerinin görüleceğini kaydetti.Başçeri, ülkeye gelen turistlerin ülkenin güzelliklerini görebilmesi gerektiğini, KKTC hükümetinin adanın bütününde turizm adası olduğunu gösterecek yatırımlar yapabilmesi ve kaynak ayırabilmesi gerektiğini ifade etti.Başçeri, “Kamu maliyesinden desteği alma konusunda öncü olan turizmin kamu maliyesine de katkı veren bir sektör olacağına yürekten inanmaktayım” dedi.Maliye Bakanı Alişan Şan da, bazı kaynakları israf etmemek adına verimli kullanarak daha iyi geri dönüşler alınabileceğini belirterek 2019 yılında turizmin gelirler içindeki yerinin pandemiyle birlikte sıfırlandığını söyledi.Yatırımcının finansmana erişiminin kolay olması gerektiğini dile getiren Şan, projelerin gerçekleşmesi hayata geçmesi için finansmana erişim ve maliyetlerin kolay olmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Tanıtım bütçelerine değinen Şan, 2023 bütçesinde kaynakları zorlayarak tanıtıma kaynak yaratacaklarını belirtti.Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, 2019 öncesine rakamlarına değinerek, “Bu rakamlara dönebilmek için çok daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi. Amcaoğlu, ayakları yere basan mevzuatlara, enerji alanında strateji ve hedefler belirlenmesi ve bu yönde yasalar çıkarılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, Enerji Dairesi Yasasının tamamlandığını ve Enerji Üst Kurulu Yasası’nın Meclis’e gönderildiğini belirtti.