KTÖS Başkanı Baybora, ilk defa okula başlayacak miniklerin heyecanı ve hayallerinin, "siyasi çıkar uğruna" hayal kırıklığına dönüştüğünü vurguladı ve “Büyükelçi okullar yarın açılsın derse okullar açılır” ifadelerini kullandı

KTÖS’ün Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önündeki eyleminde konuşan KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, "Kıbrıs Türk toplumuna dayatılan siyasi, ekonomik ve kültürel dönüşüm politikalarının merkezinin TC Lefkoşa Büyükelçiliği olduğu" iddiasında bulunarak, bundan dolayı burada açıklama yaptıklarını söyledi.

Ülkede, kurultaya kadar her yere müdahale edildiğini savunan Baybora, “Büyükelçi okullar yarın açılsın derse okullar açılır” ifadelerini kullandı.

Tarihte ilk defa, okulların zamanında açılamadığına dikkat çeken Baybora, “Ülkede ne bir olağanüstü hal, ne savaş, ne de doğal afet var. Ancak, bir yıl önceden belli olan sorunlara rağmen planlama yapılmadı. Eğitimi siyasi çıkarlarına alet edenler, okulların açılmasını erteleyerek öğretmen sendikalarının grev yapmasını beklediler. Bizler her zamanki gibi okulların açılması için hazırlıklarımızı sürdürürken, onlar erteleme yolunu seçti.” ifadelerini kullandı.

"En büyük zararı okula başlamanın heyecanını yaşayan çocukların gördüğüne" dikkat çeken Baybora, ilk defa okula başlayacak miniklerin heyecanı ve hayallerinin, "siyasi çıkar uğruna" ertelendiğini, onların sevincinin, bu belirsizlikle hayal kırıklığına dönüştüğünü söyledi. Baybora sözlerini şöyle tamamladı:

“Soruyoruz: Bir haftada konteyner sınıflar normal sınıflara mı dönüşecek? Kullanılamaz durumdaki binalar yıkılıp yeniden mi yapılacak? Güçlendirme, elektrik, su, internet gibi sorunlar bir haftada çözülecek mi?

Bu mesele, yalnızca bir erteleme değil, devlet imkanlarının siyasi çıkarlar uğruna kullanılmasıdır.

Eğitimde yaşanan aksaklıklar ve okulların son durumu şöyle:

Kullanılamaz durumda olan okul: 19;

Konteyner sınıfları olan okul: 25;

Güçlendirme çalışması tamamlanan okul: 10,

Tadilatları devam eden okul: 8;

Raporlaması tamamlanmamış okul: 39;

Geçici öğretmen ihtiyacı: 240;

Özel eğitim öğretmeni ihtiyacı: 10;