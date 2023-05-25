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Büyükelçi Feyzioğlu, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanını kabul etti

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Büyükelçi Feyzioğlu, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nu kabul etti

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Büyükelçi Feyzioğlu, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanını kabul etti
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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nu kabul etti.
Feyzioğlu, görüşme sonrası yaptığı paylaşımda “Değerli dostum Selçuk Pehlivanoğlu ile eğitim sistemine ilişkin istifade ettiğim bir sohbet gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Pehlivanoğlu, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanlığı’nın yanısıra, TED Yükseköğrenim Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor.
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