Büyükbaş hayvan düşük zararları üreticilere ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, tazminatların, banka hesap numarası veren üreticilerin hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği kaydedildi.
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