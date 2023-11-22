banner913
banner932
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
7 0
Türkiye ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
Türkiye ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
8 0
 
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
13 0
Soner Olgun, Letafet'i yine salladı
Soner Olgun, Letafet'i yine salladı
27 0
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
44 0
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
51 0
“Pes edecek değiliz”
“Pes edecek değiliz”
18 0
banner964
banner985

Büyükbaş hayvan düşük zararları üreticilere ödendi

banner989

Genel Tarım Sigortası Fonu, ekim ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı çerçevesinde 109 üreticiye 495 bin TL tazminat ödendiğini duyurdu.

banner974
Büyükbaş hayvan düşük zararları üreticilere ödendi
banner971

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, tazminatların, banka hesap numarası veren üreticilerin hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği kaydedildi.

banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.