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Büyük zaferin 65’inci yıldönümü

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Liderimiz Dr. Küçük’ün eşsiz mücadeleleri sonucunda Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk Toplumuna devrinin 65’inci yıldönümü bugün kutlanacak

Büyük zaferin 65’inci yıldönümü
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 450. yıldönümü ve Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşsiz mücadeleleri sonucunda Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk Toplumuna devrinin 65. yıldönümü bugün kutlanacak.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, kuruluşunun 450. yıldönümü ve Kıbrıs Türk halkı tarafından İngilizlerden devralınışının 65. yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenliyor.
Program çerçevesinde bugün saat 09:00’da Vakıflar İdaresi Genel Merkez Binası’nda Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 65. yıldönümü anısına tören düzenlenecek. 
Ardından, saat 10:00’da Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine Kıbrıs Vakıflar İdaresi adına çelenk konulacak.
Cuma günü ise saat 12:00’de Lefkoşa’da Hazreti Ebubekir Cami ve Yenişehir Şehitler Camii, Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camii, Güzelyurt’ta Fatih Camii, Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camii, Lefke’de Orta Cami ve İskele’de İskele Camisi’nde vakıf yapan ataların ruhları için Kuran-ı Kerim okunup, dua edilecek. 
 
 
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