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Büyük zaferin 102’inci yılı

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Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ulu Önder Atatürk’ün Anadolu’nun işgaline karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı sonucunda elde edilen büyük zaferin 102’inci yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte ülkemizde de törenlerle kutlanacak

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Büyük zaferin 102’inci yılı
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün KKTC’de de törenler düzenlenecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de resmi ve ulusal bayram olarak kutlanan 30 Ağustos’un yıl dönümünde tüm ilçelerde törenler yapılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç eşliğinde saat 08.45’te yapacağı tebrik kabulü ile başlayacak. Tebrik kabulü, Ortaköy’de KTKA Komutanlığı Gazinosu'nda yer alacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda yapılacak çelenk sunma töreni, saat 09.30’da başlayacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak.

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü ile İsmet İnönü Bulvarı'nda iki ayrı tören yapılacak. Zafer Anıtı önündeki tören 17.00’de başlayacak.

İsmet İnönü Bulvarındaki tören ise saat 13.30’da İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayıp, tören birlikleri ile halkın bayramının kutlanması, konuşmalar, şiir, halk dansları gösterisi, müzik dinletisi ve tören geçişiyle tamamlanacak.

Girne’deki törenler, Atatürk Anıtı önünde saat 16.30’da yapılacak.

Güzelyurt’taki tören saat 09.00’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

İskele’deki tören saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak.

Lefke’deki tören saat 18.00’de Lefke Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bucaklarda da törenler yapılacak.

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