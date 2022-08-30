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Büyük Zafer’in 100’üncü yılı

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Bugün büyük taarruzun 100’üncü yıl dönümü. 100 yıl önce Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat yönettiği Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda işgal ordularına son darbe vuruldu. Bu destan ile bağımsız ve modern Türkiye’nin önü açıldı

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Büyük Zafer’in 100’üncü yılı
 
30 Ağustos Zafer Bayramı, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlanacak.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmî ve ulusal bir bayram olarak kutlanan 30 Ağustos’un 100. yıl dönümünde tüm ilçelerde törenler düzenlenecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk eşliğinde saat 08.45’te yapacağı tebrik kabulü ile başlayacak. Tebrik kabulü Ortaköy’de KTKA Komutanlığı Gazinosu'nda yer alacak. 
Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda yapılacak çelenk sunma töreni, saat 09.30’da başlayacak. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, Anıt Özel Defteri'nin imzalanması ile tamamlanacak.
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak. Tören, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanması, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subayın konuşması, Cumhurbaşkanın konuşması ve resmigeçitle son bulacak.
Gün nedeniyle diğer ilçelerde de törenler yapılacak.
 
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