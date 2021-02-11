Büyük yatırımlar gündemde

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki günlük çalışma ziyareti amacıyla KKTC’ye geldi. Fuat Okay’ın gündeminde mali protokolün imzalanması yanında ulaştırma alanında büyük yatırımların hayata geçmesi de bulunuyor



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İş Birliği Protokolü'nün de görüşüleceği 2 günlük çalışma ziyareti amacıyla dün saat 14:00’da Ercan Havalimanı’na indi.

Fuat Oktay’a Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ziyaretini "birlik beraberlik" vurgusu ile duyurdu.

Fuat Okay’ın gündeminde mali protokolün imzalanması yanında ulaştırma alanında büyük yatırımların hayata geçmesi de bulunuyor.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün Başbakan Ersan Saner ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İş Birliği Protokolü’nün ele alınacağı heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Bugünkü görüşmelerin ardından Oktay, Gazimağusa’da yer alan “Bir Zamanlar Kıbrıs” film setini ziyaret edecek. Fuat Oktay’ın KKTC’den bugün saat 16:40’da ayrılması bekleniyor.

