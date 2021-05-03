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Büyük sorumsuzluk

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Bir grup genç, sahilde doğum günü partisi düzenledikten sonra çöplerini ortada bırakıp gitti

Büyük sorumsuzluk
 
 
Taşkent Piknik Alanı işletmecisi Kemal Başat, sahilde bir grup gencin doğum günü partisi düzenledikten sonra çöplerini doğaya bırakmalarına tepki gösterdi.
Başat, “Gençler eğlenmişler! Doğaya da 1000 yılda çözülemeyecek hediyeler, anılar bırakmışlar ne güzel... Pastanın üstünde fotoğraf bile var!” dedi.


Kemal Basat’ın paylaşımı şöyle:
“Gençler Eğlenmişler!!!
Doğaya da 1000 yılda çözülemeyecek hediyeler, anılar bırakmışlar ne güzel... Pastanın üstünde fotoğraf bile var!
Başka ülkede olsa bu kişiler kısa sürede tespit edilip, en ağır cezalar verilir, örnek yapılırdı... Bizim ülkemizde ne mi yapılıyor? Koca bir hiç...
Kimse bana turizm adası, eğitim adası falan filan masal martaval okumasın. Çöp adasıyız biz, umursuz, şuursuz bir insan topluluğu olarak, elimizdeki güzelliklerin, değerlerin içine ediyoruz, edenlere de göz yumuyoruz.
Ülkemize turist gelmesin, gelmesin ki geri döndüğünde ne kadar pis insanlar olduğumuzu, ülkemizin değerini nasıl bilmediğimizi etrafına anlatmasın. Çünkü ben çok, hem de çok utanıyorum.”
 
 
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