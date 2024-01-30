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Büyük korku ve panik yaşandı

Girne’de bir apartmanın üçüncü katında bulunan Güzellik ve SPA Merkezinde yangın çıktı. Yangın büyük zarara yol açarken, mahsur kalan iki çalışan itfaiye tarafından kurtarıldı

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Büyük korku ve panik yaşandı
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Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında faaliyet gösteren Güzellik ve SPA Merkezinde, dün saat 11.50 sıralarında muhtemelen sauna odasındaki, sauna sobasının aşırı ısınıp ahşap malzemeleri tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
Çıkan yangın sonucu; iş yerinin sauna kısmı, mutfak dolapları, muhtelif havlu ve bornozlar, elektrik tesisatı, üç adet klima iç ünitesi ve asma tavan ile bazı malzemeler yanarak zarar gördü. Yangın sırasında oluşan duman nedeniyle binanın kompozit dış kaplaması üzerine çıkarak orada mahsur kalan iki çalışan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı
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