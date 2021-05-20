Büyük kayıplar yaşayacağız

CTP lideri Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de sunduğu önerilerin BM parametrelerine aykırı olduğunu söyledi ve bu önerilerin değişmediği takdirde Kıbrıslı Türklerin büyük kayıplar yaşayabileceğini belirtti



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte önceki gün Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti.

Cenevre’de geçtiğimiz ay gerçekleştirilen gayriresmî 5+BM toplantısında Kıbrıs Türk tarafının BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu önerilere işaret eden Erhürman, bu tezlerin ya KKTC’nin tanınması ya da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınmasından vazgeçilmesi anlamına geldiğini söyledi ve bunların kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Bu tavrın “Çözümsüzlük çözümdür” tavrı olduğu görüşünü belirten Erhürman, sürdürülmek istenen tutumun Kıbrıs’ta federasyon temelindeki çözümü belirsiz bir geleceğe havale etmekten başka bir şey olmadığını kaydetti.

Sunulan önerilerin BM parametrelerine aykırı olduğunu kaydeden Erhürman, “İleride düzenlenecek olası bir zirvede yine aynı tutum sergilenir ve BM parametrelerinin dışında kaldığımız tescil edilirse, bu Kıbrıs Türk halkına büyük kayıplar yaşatabilir” ifadelerini kullandı.

5 yıllık uzun vadeli kalkınma planından da bahseden Erhürman, bunun Anayasa’da da yeri olduğunu ifade etti ve Meclis’ten nitelikli çoğunlukla geçmesini istediklerini söyledi.

ATAN: “ÜLKE YANGIN YERİ”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, ülkenin adeta yangın yerine döndüğünü, ekonomi, sağlık ve siyasi açıdan çok büyük krizlerin yaşandığını söyledi. Çalışanların haklarının budanmaya çalışıldığını belirten Atan, Toplu İş Sözleşmesi ve Hayat Pahalılığıyla ilgili durumun da ortada olduğunu kaydetti. Hükümet edenlerin yaşananlara seyirci kalmakla yetindiğinin altını çizen Atan, hükümetin sermaye kesimleriyle bir olup hakları budamak için girişim yaptığını da sözlerine ekledi.

SERDAROĞLU: “BU HÜKÜMETTEN KAYGILANMAYA BAŞLADIK”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da UBP-DP-YDP azınlık hükümetinden artık kaygılanmaya ve endişe duymaya başladıklarının altını çizdi ve bu hükümetin acilen gitmesi için erken seçim istediklerini söyledi.

Hükümetin topluma ciddi hasarlar verdiğini iddia eden Serdaroğlu, “Ekonomik ve psikolojik olarak yıprandık. Sinirlerimiz bozuldu” dedi. Ödenmesi gereken 1500 TL’ler hakkında da açıklama yapan Serdaroğlu, birçok insanın mağdur edildiğini kaydetti.

BENGİHAN: “FEDERASYON KONUSUNDA CTP İLE AYNI ÇİZGİDEYİZ”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, CTP ile birçok konuda hemfikir olduklarını ve Kıbrıs’ta federal çözüme dayalı yolda birlikte yürüdüklerini söyledi.

UBP-DP-YDP hükümetinin şu anki tek gündeminin kamunun kıt kaynaklarını kendi yandaşlarına kullandırmak olduğunu iddia eden Bengihan, bu zihniyetin hükümette kalmaması gerektiğini savundu.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade eden Bengihan, “Dağıtılan yurttaşlıklarla halkın iradesi etkilendi, Sayın Tatar tüm müdahalelere rağmen sadece 4 bin oy farkla Cumhurbaşkanı oldu” değerlendirmesini yaptı.



