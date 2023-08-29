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Büyük ikramiye talihlisi çekini aldı

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Devlet Piyangosu’nun 28 Ağustos tarihli çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan Mağusa sakinlerinden Ahmet Yeni, 1 buçuk milyon TL’lik ikramiyesini teslim aldı.

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Büyük ikramiye talihlisi çekini aldı
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Devlet Piyangosu’nun 28 Ağustos tarihli çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan Mağusa sakinlerinden Ahmet Yeni, 1 buçuk milyon TL’lik ikramiyesini teslim aldı.

Büyük ikramiye, Mağusa bayisi Aydın Solak tarafından satılan "51974" numaralı bilete isabet etmişti.
Piyangolar Biriminden yapılan açıklamaya göre ikramiyeyi teslim aldıktan sonra konuşan Ahmet Yeni, 4 rakamı ile biten bileti özellikle seçtiğini, “ikramiyenin adeta onu çağırdığını” söyleyerek teşekkür etti.


-15 Eylül’de 750 bin TL
Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, kazanan vatandaşı tebrik ettikten sonra, çekilişler ile ilgili de bilgiler verdi.
Eylül ayı itibarıyla çekilişlerin ayda iki kez yapılacağını; ilk çekilişin 750 bin TL “devirli” çekiliş olduğunu, ikramiyenin çıkmaması durumunda ikinci çekilişteki ikramiyenin 1 buçuk milyon TL olarak “çıkana kadar çekiliş” yapılacağını belirtti. Sunalp ayrıca, 15 Eylül’de büyük ikramiyenin 750 bin TL olduğunu ve biletlerin bugünden itibaren satışta olacağını da belirtti.
 
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