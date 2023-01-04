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Büyük ikramiye, sahibini buldu

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Büyük ikramiye, sahibini buldu
Devlet Piyangosu’nun Yılbaşı Özel çekilişinde 3 Milyon TL kazanan talihli ikramiyesini aldı.
Gazimağusa’da yaşayan ve ismini açıklamak istemeyen vatandaşın ikramiyesini bugün aldığı açıklandı.
Büyük ikramiyenin isabet ettiği ‘108882’ numaralı bilet Gazimağusa bayilerinden Gökhan Yıldıran tarafından satıldı.
Birim Sorumlusu Turgut Sunalp, ikramiyenin sağlıklı günlerde kullanmasını temenni etti.
15 VE 30 OCAK ÇEKİLİŞLERİ ÇIKANA KADAR
31 Aralık 2022 çekilişinde dağıtılan rekor ikramiyenin ardından sıradaki çekilişler 15 ve 30 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
500 Bin TL’lik büyük ikramiyeler çıkana kadar çekilecek. Biletler satışta sunuldu.
 
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