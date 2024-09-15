Büyük ikramiye devretti

15 Eylül 2024 Çekilişinde1 Milyon 750 BinTL'lik büyük ikramiye, 20242 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Eylül 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon 750 BinTL'lik büyük ikramiye "20242" numaralı bilete isabet ederek devretti.

8 Ekim çekilişinde büyük ikramiye 3 Buçuk Milyon TL

8 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Buçuk Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 200TL olarak, 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.



15 September 2024 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

1,750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

20242

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02479

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

67315

72144

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

47162

56464

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05921

57359

59550

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23484

43783

65236

71049

74216

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01478

08688

17032

19425

21724

28038

47139

50048

66107

71583

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06139

19852

22431

22588

30795

39098

51504

54959

56015

79949

1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00242

10242

20042

20142

20202

20212

20222

20232

20240

20241

20243

20244

20245

20246

20247

20248

20249

20252

20262

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29242

30242

40242

50242

60242

70242

Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar

49

89

Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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