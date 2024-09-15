Büyük ikramiye devretti

15 Eylül 2024 Çekilişinde1 Milyon 750 BinTL'lik büyük ikramiye, 20242 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Eylül 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon 750 BinTL'lik büyük ikramiye "20242" numaralı bilete isabet ederek devretti.
8 Ekim çekilişinde büyük ikramiye 3 Buçuk Milyon TL
8 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Buçuk Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 200TL olarak, 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
15 September 2024 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
1,750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
20242
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02479
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
67315
72144
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
47162
56464
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05921
57359
59550
3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23484
43783
65236
71049
74216
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01478
08688
17032
19425
21724
28038
47139
50048
66107
71583
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06139
19852
22431
22588
30795
39098
51504
54959
56015
79949
1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
00242
10242
20042
20142
20202
20212
20222
20232
20240
20241
20243
20244
20245
20246
20247
20248
20249
20252
20262
20272
20282
20292
20342
20442
20542
20642
20742
20842
20942
21242
22242
23242
24242
25242
26242
27242
28242
29242
30242
40242
50242
60242
70242
Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar
49
89
Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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