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Büyük İkramiye Ali Sakallı’nın oldu

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Piyangoların 15 Ocak çekilişinde 1 Milyon TL’yi kazanan Alaniçi köyü sakinlerinden Ali Sakallı oldu

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Büyük İkramiye Ali Sakallı’nın oldu
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Piyangoların, 15 Ocak tarihli çekilişinde 1 Milyon TL’yi kazanan Alaniçi köyü sakinlerinden Ali Sakallı ikramiyesini dün teslim aldı.
Büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "15448" numaralı bilete isabet etmişti.
Sıradaki çekilişin 8 Şubat tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olduğu ve biletlerin de satışta olduğu belirtildi.
 
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