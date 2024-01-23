Büyük İkramiye Ali Sakallı’nın oldu

Piyangoların 15 Ocak çekilişinde 1 Milyon TL’yi kazanan Alaniçi köyü sakinlerinden Ali Sakallı oldu

Piyangoların, 15 Ocak tarihli çekilişinde 1 Milyon TL’yi kazanan Alaniçi köyü sakinlerinden Ali Sakallı ikramiyesini dün teslim aldı.

Büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "15448" numaralı bilete isabet etmişti.

Sıradaki çekilişin 8 Şubat tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olduğu ve biletlerin de satışta olduğu belirtildi.

