Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı

KKTC Piyangolar Birimi tarafından yapılan 20 Temmuz özel çekilişi dün akşam gerçekleşti.

Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye “19696” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satılan "19696" numaralı bilete isabet etti.

-Sıradaki çekiliş 8 Ağustos’ta

Devlet Piyangos'ndan yapılan açıklamada, 8 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 500 Bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 50 TL olarak belirlendiği bildirildi. 8 Ağustos biletleri bugün satışa sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilir.

