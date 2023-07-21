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Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı

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Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
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KKTC Piyangolar Birimi tarafından yapılan 20 Temmuz özel çekilişi dün akşam gerçekleşti.
Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye “19696” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satılan "19696" numaralı bilete isabet etti.
-Sıradaki çekiliş 8 Ağustos’ta
Devlet Piyangos'ndan yapılan açıklamada, 8 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 500 Bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 50 TL olarak belirlendiği bildirildi. 8 Ağustos biletleri bugün satışa sunuldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilir.
 
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