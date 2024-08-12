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Büyük Hun Türk Kurultayı'nda KKTC bayrağı

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Meclis Başkanı Töre, Macaristan'da düzenlenen Geleneksel Büyük Hun Türk Kurultayı'na katıldı. İki yılda bir gerçekleşen bu etkinlik, Türk dünyasına mensup devletlerin temsilcilerini bir araya getiriyor

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Büyük Hun Türk Kurultayı'nda KKTC bayrağı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan’ın Bugaç bölgesinde iki yılda bir gerçekleşen Geleneksel Büyük Hun Türk Kurultayı’na katıldı.
Türk dünyasına mensup devletlerin temsil edildiği kurultayda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bayrağı ile yer aldı.
Etkinlik ile ilgili konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Devletleri birlikteliği adına güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, KKTC bayrağının yapılan etkinlikte temsil edilmesi gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Türk birliğinin daha da güçlenmesi için çağrılar yapıldığını anımsatan Töre, yapılan gösteriler ve anlatımlarla Türklerin kökeninin ne kadar geçmişe dayandığını bir kez daha gördüklerini kaydetti.
Öte yandan KKTC Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir) Başkanı Prof.Dr. Güven Arıklı da, Macaristan’ın Bugaç bölgesinde iki yılda bir gerçekleşen Geleneksel Büyük Hun Türk Kurultayı’na resmi davetli olarak katıldı.
Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasından ötürü KKTC’ye ilişkin çok sayıda  soruyla karşılaşan Arıklı, kurultaya katılanlara KKTC’yi
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