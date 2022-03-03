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“Büyük düşünmek ciddiyet ister”

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ( KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, turizm gelirleri olmadan ülke ekonomisi daha da büyük bir krize gireceğini belirtti.

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“Büyük düşünmek ciddiyet ister”

Dimağ Çağıner'in sosyal medya paylaşımı şöyle:
“Turizm gelirleri olmadan ülke ekonomisi daha da büyük bir krize gireceğini bilmek için çok akıllı olmaya gerek yok benim gibi basit insanların bile bileceği bir gerçekliktir. 
Savaş etkisi nedeni ile Akdeniz çanağından Rus ve Ukraynalı turistlerin eksikliği bu ülkelerden direk turist kabul eden ülkeler için boşluğu kapatılmayacak bir eksiklik olacaktır. Bu açığı mevcut piyasalardan kapatmak için rakiplerimiz çalışmaya dün başladı. Bizim bu maliyetler ile rekabet edebilmemiz mümkün değil. Çok zor bir hesap değil bu. Sermaye zaten pandemide eridi üzerine savaşın etkisi bölgesel bir sorun olarak önümüze çıkıyor üzerine de daha rekabetçi bir piyasada daha yüksek maliyetler ile mücadele etmesi gereken bir turizm sektörü var.
Biz bu konudaki derdimizi dile getirmezsek zaten işimizi ciddiyet ile yapmamış oluruz. Konu bu ülke konu şahıslar değil veya tek başına işletmeler değil. 20 bin üzeri emekçi ve bu sektöre hayatını bağlamış onlarca sektör ve yüzbinlerce insan var. Büyük düşünmek ciddiyet ister.”
 
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