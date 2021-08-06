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“Büyük bir utanmazlık”

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HAKSEN: “Böylesi bir zammın dile getirilmesi dahi büyük bir utanmazlık ve aymazlıktır”

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“Büyük bir utanmazlık”
 
 
Elektriğe yapılan yüzde 30’luk zammın duyurulmasının ardından tepkiler büyüyor.
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, TL’nin ve maaşların eridiği, alım gücünün daha da düştüğü, borçların katlandığı, pandemiyle ekonominin iyice çöktüğü bir dönemde böylesi okkalı bir zammın dile getirilmesinin dahi utanmazlık olduğunu kaydetti.
HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:
“Elektriğe yapılması gündeme getirilen yüzde 30’luk zam ile ilgili durumunu öfke ve hayal kırıklığıyla takip etmekteyiz.
Öfkeliyiz; çünkü TL son sürat değer kaybeder, maaşlar erirken, piyasa daha da pahalılaşır, alım gücümüz günden güne düşerken, ülkede yerinde sayan tek şey asgari ücret olmuştur.
Komisyon toplantı dahi yapamamakta, ancak buna rağmen ‘asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa sabitlenmesi’ talebimiz görmezden gelinmektedir.
Hayal kırıklığı içerisindeyiz çünkü; hükümet edenlerden halka destek olmaları anlamında ümidi keseli çok olsa da, bir şekilde ayakta kalmaya çalışan halka böyle bir darbe daha vuracak kadar alçalmamalılardı. Ülkeyi yönettiklerini iddia edenlerden halkın beklentisi “Gölge etmeyin, başka ihsan istemez” noktasına gelmişken, böylesi bir zammın dile getirilmesi dahi büyük bir utanmazlık ve aymazlıktır. Sendikamız gelişmeleri yakından takip edecek, başta asgari ücretli özel sektör çalışanları olmak üzere halkımızın daha fazla mağdur edilmemesi için tüm imkanlarıyla mücadeleye devam edecektir.”
 
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