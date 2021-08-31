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“Büyük bir şike oynandı”

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UBP Başkan adaylarından Zorlu Töre “Büyük bir şike oynandı, önce eller kaldırıldı hayır oyu çıktı. Sonra isim isim okunarak oylama yapıldı ve evet oyu çıkması sağlandı. Geçerli bir oylama yapılmadı” dedi

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“Büyük bir şike oynandı”
 
Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Parti Meclisi, tüzük değişikliğini oy çokluğuyla onayladı.
Gizli oylama yerine açık oylamanın yapıldığı tüzük değişikliği konusunda, 23 kişi oylamaya katılmadı.
Tüzük oy çokluğu ile geçerken, adaylardan Hasan Taçoy ve Zorlu Töre buna karşı çıktı.
Hasan Taçoy, “Oylama gizli olsaydı bu sonuç çıkmazdı” diyerek sözlerine şöyle devam etti:
“20 eksik ile bu oy çıktı. 45’e 42 gibi bir sonuç var. Başa baş gitti, Çarşamba günü tüzük değişikliğinde gereken yapılacak. Ben bu konuda hayır dedim. Üye için yapılan değişikliğe onay verdim.”
TÖRE: BÜYÜK BİR ŞİKE OYNANDI
UBP Başkan adaylarından Zorlu Töre ise şöyle konuştu:
“Büyük bir şike oynandı, önce eller kaldırıldı hayır oyu çıktı. Sonra isim isim okunarak oylama yapıldı ve evet oyu çıkması sağlandı. Geçerli bir oylama yapılmadı. İlk oylama geçerli olması gerekiyordu. İlkinde hayırlar çoktu. İkincide 45’e 42 oldu. Bugün itiraz edenlerin ciddi bir kısmı oylamaya katılmadan salondan ayrılıp gittiler. Bu iş daha çok tartışılacaktır. Bu gidişat doğru değildir.
 
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