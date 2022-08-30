“Büyük bir reform gerçekleştirildi”

Cumhurbaşkanı Tatar, Belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili “Büyük reform gerçekleştirildi, Başbakanı tebrik ederim” dedi



Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Başbakanlıkta yer alan toplantıda Başbakan Ünal Üstel ve bakanlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Tatar, katıldığı bakanlar kurulu toplantısında, bakanlara Kıbrıs sorunu ve son gelişmeler ile ilgili yaptığı değerlendirmeler hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Özellikle New York öncesinde Kıbrıs konusunda tartışmalar yaptıklarını ifade eden Tatar, 8 Eylül’de de Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerine bilgi vereceğini kaydetti.

Tatar, Bakanlar Kurulu’nda tartışılan diğer konularla ilgili de bilgi verdi.

Belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili yasa hakkındaki değerlendirmeleri de bakanlar ile paylaştığını ifade eden Tatar, bakanları tebrik etti.

Yerel yönetimlerin idari yapılarının güçlendirilmesi ile birlikte hizmet kalitesinin artırılacağına inanç belirten Tatar, bu konudaki görüşlerini ilettiğini söyledi, ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

“Büyük reform gerçekleştirildi, irade ortaya kondu, Başbakanı tebrik ederim” diyen Tatar, verimlilik ve hizmet anlayışının da artacağını söyledi.

Kıbtek konusundaki görüşlerini de paylaştığını ifade eden Tatar, akaryakıt ihalesinin sonuçlanması ve yol haritasının planlanması gerektiğini söyledi, maliyetlerin ülke için önemine işaret etti, sürecin titiz, şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.



