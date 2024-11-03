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Büyük Av sezonu başladı

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Büyük Av sezonu başladı
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Büyük Av Mevsimi, bugün başladı.
Avcılar, Büyük Av Mevsimi’nde 3, 10, 17, 24 Kasım, 1, 8, 15, 22, 25 ve 29 Aralık 2024 ile 1,5 Ocak 2025 tarihlerinde olmak üzere toplam 12 gün avlanabilecek.
Büyük Av Mevsimi’nde ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, cikla, karga ve saksağan avlanabilecek. Bunların dışında herhangi bir av hayvanı ve yabani kuş avlanamayacak.
Büyük Av Mevsimi'nde bir avcı belirlenen her av günü için en fazla bir tavşan, 5 beş keklik veya turaç, 8 sekiz çulluk, 5 sülün, 8 fassa, 20 cikla olmak üzere toplamda en fazla 40 av hayvanı avlayabilecek.
Polis Genel Müdürlüğü ile Avcılık Federasyonu, avcıların doğaya duyarlı şekilde ve kurallara uygun avlanması çağrısında bulunmuştu.
 
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