Trafik yine masum, gencecik bir canı aramızdan kopardı. Mağusa'da aşırı alkollü 30 yaşındaki Yağmur Öztemur, aracıyla sağ şeride geçti ve karşıdan gelen araçla çarpıştıktan sonra ağaca vurdu. Kazada Öztemur'un aracında bulunan kardeşi 24 yaşındaki Sude Öztemur hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı

Gazimağusa’da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Sude Öztemur hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kaza saat 03.55’te Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi.

149 promil alkollü olan (yasal limitin üç katı) 30 yaşındaki Gazimağusa’da sakini Yağmur Öztemur, yönetimindeki PA 843 plakalı salon araçla dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçerek 44 yaşındaki Hamdin Göktürk yönetimindeki YC 648 plakalı çift kabin aracın sağ ön yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan YC 648 plakalı araç önce kaldırım bordür taşlarına, ardından kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarpıp durdu.

Kaza sonucu PA 843 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve araç sürücüsü Yağmur Öztemur’un kardeşi olan 24 yaşındaki Sude Öztemur olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan PA 843 plakalı araç sürücüsü Yağmur Öztemur, aynı araçta yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Koray Ulema ile YC 648 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 50 yaşındaki Jamshid Dinpanah ise yaralanarak, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kazaya neden olan Yağmur Öztemur’un gardiyan olarak görev yaptığı öğrenildi.

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