Butik sahipleri, korona virüse yakalandı

Lefkoşa’da Metropol yolunda bulunan ‘Azra Butik’ isimli mağaza sahibi eşi ve çocuğunun yapılan test sonucu covid-19 olduklarını bildirdi



Lefkoşa’da Metropol yolunda bulunan ‘Azra Butik’ isimli mağaza sahibi eşi ve çocuğunun yapılan test sonucu covid-19 olduklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Lefkoşa’da Metropol yolunda bulunan ‘Azra Butik’ isimli mağaza sahibi eşi ve çocuğunun yapılan test sonucu covid-19 olduklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

15 gün süre ile kapalı olacağını belirten Azra Butik sahiplerinin, sosyal medyadan yaptığı bu uyarı büyük destek gördü, duyarlılık olarak karşılandı.



