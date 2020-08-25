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Butik sahipleri, korona virüse yakalandı

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Lefkoşa’da Metropol yolunda bulunan ‘Azra Butik’ isimli mağaza sahibi eşi ve çocuğunun yapılan test sonucu covid-19 olduklarını bildirdi

Butik sahipleri, korona virüse yakalandı
 
Lefkoşa’da Metropol yolunda bulunan ‘Azra Butik’ isimli mağaza sahibi eşi ve çocuğunun yapılan test sonucu covid-19 olduklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.
Lefkoşa’da Metropol yolunda bulunan ‘Azra Butik’ isimli mağaza sahibi eşi ve çocuğunun yapılan test sonucu covid-19 olduklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.
15 gün süre ile kapalı olacağını belirten Azra Butik sahiplerinin, sosyal medyadan yaptığı bu uyarı büyük destek gördü, duyarlılık olarak karşılandı.
 
 
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