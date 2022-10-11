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“Bütçede ciddi açık var”

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Maliye Bakanı Alişan Şan, bütçede ciddi açık olduğunu ve Türkiye’den kaynak beklendiğini belirtti

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“Bütçede ciddi açık var”
 
 
Maliye Bakanı Alişan Şan, bütçede ciddi açık olduğunu, Maliye kaynaklarına bakıldığında sıkışıklık yaşandığını söyledi, Türkiye’den kaynak beklendiğini belirtti.
Gelecek katkıdan da belediyelere gerekli ödemelerin yapılacağını dile getiren Şan, “Bu bir kredi değil, katkı olarak planlanır” şeklinde konuştu.
Şan, bütçelerin öngörü ile yapıldığını söyleyerek, ek bütçenin İstatistik Kurumu’nun öngördüğü çerçevede hazırlandığını kaydetti, “Ortada bir sorun vardır, bu da aşikardır” değerlendirmesinde bulundu.
Şan, olağanüstü durumdan geçildiğini, belediyelerin kaynaklarının eksik olmasının da bundan kaynaklandığını söyledi.
Belediye başkanları ve sendikalarla bir dizi toplantılar yapıldığını ifade eden Şan, “Gerçekleşenleri çarpalım, bölelim, bu katkıların hepsini verelim. Ama imkanlar ve yapabileceklerimiz belli” dedi.
 
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