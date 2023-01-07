“Bütçe yasallaşmadan ek bütçe yapma zarureti doğdu”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, bütçe yasallaşmadan ek bütçe yapma zarureti doğduğunu ifade etti

CTP Milletvekili Devrim Barçın, bütçeye ilişkin konuşmasında, bütçedeki yedek ödeneklerin yüzde 2,5’i geçmemesi için hüküm olduğuna işaret ederek, yasaya göre yedek ödenek aktarma türü, tutarı ve dağılımının bakanlık tarafından ilan edildiğini ve bunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Devrim Barçın, bütçe yasallaşmadan ek bütçe yapma zarureti doğduğunu ifade ederek, “UBP neden bunun oluştuğunu konuşmaktan çekiniyor?” diye sordu. Barçın, Türkiye’deki seçimden sonra ekonomide yaşanacakların gün gibi ortada olduğunu belirtti.

Barçın, bütçede KDV iadesi için 3 milyon TL ayrıldığını kaydederek, seçimden bir gün önce KDV iadelerinin ödenmeye başlandığını söyledi. Barçın, Maliye Bakanı’nın bu alanda soruları yanıtlaması gerektiğini vurguladı.

BRTK’ya bütçeden yüzde 1.27’lik pay ayrıldığını ve bu miktarın mahkemelere Din hizmetlerine ayrılan paya da işaret eden Devrim Barçın, Din İşleri Dairesi’nde görev yapanların parasının Vakıflar İdaresi tarafından değil de, kamu maliyesinden ödendiğini ve bu miktarın da 150 milyon TL olduğunu söyledi.

Ülkede kaynak olduğunu ancak ülke kaynaklarının Türk Lirası kullanıldığı için Türkiye Cumhuriyeti’ne kaptırıldığını savunan Barçın, "Bu kaynak Türkiye’de yüzde 8 faizle ev kredi almaya dönebiliyorken, biz elimizdeki kaynaklarla bırakın 2+1’i, 1+1 ev alamayacak pozisyonda yaşam sürüyoruz” dedi.

Barçın, savunma giderleri hakkında da konuşarak, Türkiye’den hibe olarak gelmesi zorunlu olan savunma giderleri gelmediğinde de gider oluştuğunu söyledi. Barçın, savunma giderleri Türkiye’den gelmese de yerel gelirlerle ödendiğini kaydetti.

Devrim Barçın, Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıklı ilişkiler kurulmadığını, Türkiye’nin de savunma giderlerini buradaki siyaseti dizayn etmek için kullandığını savundu.

