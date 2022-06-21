Bütçe ilk 5 ayda yaklaşık 500 milyon TL fazla verdi

KKTC Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Mayıs 2022 sonu itibarıyla 5 aylık genel bütçe 499 milyon 841 bin TL, yerel bütçe de 395 milyon 772 bin TL “fazla” verdi

Maliye’nin rakamları hem genel hem de yerel bütçenin Mart hariç diğer 4 ayı artıda kapattığını gösteriyor.

Maliyenin verileri, geçtiğimiz 5 ayda “yerel bütçe gelirlerinin” 4 milyar 923 milyon 616 bin TL düzeyinde, “yerel bütçe giderlerinin” ise 4 milyar 527 milyon 844 bin TL düzeyinde gerçekleştiğine işaret ediyor.

Söz konusu rakamlara göre yerel bütçenin gelir/gider dengesinde 395,7 milyon TL “fazla” oluştuğu hesaplanırken, alınan 210,9 milyon TL’lik avans sonrasında, “Avans dahil fazla” 184,7 milyona iniyor.

Maliye Bakanlığı’nın bütçe gerçekleşme rakamları, geçtiğimiz 5 ayda “genel bütçe giderlerinin” 4 milyar 772 milyon 785 bin TL düzeyinde gerçekleştiğini gösterirken, “TC hibe ve kredilerinin” de kaydedildiği “genel bütçe gelirleri” 5 milyar 483 milyon 616 bin TL’ye çıktı.

Yerel gelirlerle genel gelirler arasındaki fark, “TC kredilerine” kaydedilen 560 milyon TL’den kaynaklanıyor. Genel bütçede oluşan 710 milyon 831 bin TL’lik fazla, avans rakamı çıkarılınca 499 milyon 841 bin TL’ye inerken, bunun, son yılların en yüksek miktarı olduğu dikkati çekiyor.

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Ocak-Mayıs 2022 döneminde “TC Yardım ve Kredileri” başlığı altında gösterilen bütçe kalemi “AKSA” için gönderilen 560 milyon TL kredi dışında hala “sıfırda”.

2022 yılı için 2 milyar 800 milyon TL olarak öngörülen bu kaleme Mayıs sonuna kadarki sürede yaklaşık 1 milyar 116 milyon TL’lik bir katkı planlanmıştı.

Gerek TC hibeleri gerekse TC kredileri kalemlerine para sağlanamadığı için TC hibeleri kaleminde gösterilen savunma (cari yıl) giderleri de yerel bütçe kaynaklarından karşılanıyor. Savunma bütçesine 5 aylık sürede 245 milyon TL aktarıldı.

