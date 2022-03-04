Bütçe daha ilk aydan delindi

Ocak 2022’de genel bütçe 21,5 milyon TL açık verdi. Açığın ana nedenleri alınan 187,4 milyonluk avans ve savunma bütçesine aktarılan kaynak olarak görülüyor

KKTC Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak 2022’de yerel bütçe 25 milyon 213 bin TL fazla, genel bütçe ise 21 milyon 533 bin TL açık verdi. Veriler, yılın ilk ayında yerel bütçe gelirlerinin 1 milyar 005 milyon 461 bin TL düzeyinde gerçekleştiğini gösterirken, genel bütçeye herhangi bir gelirin kaydedilmediği dikkati çekti. Ocak’ta genel bütçe giderleri 839 milyon 551 bin TL, yerel bütçe giderleri ise 792 milyon 804 bin TL düzeyinde kayıtlara geçti. Söz konusu giderlere Ocak ayında alınan 187 milyon 444 bin TL’lik “avans” eklenince, yerel bütçe “artıda”, genel bütçe ise “ekside” görülüyor. 2021’de bütçe açığı rekor kırarak 1,5 milyar TL’ye yaklaşmıştı.Yerel bütçede fazla verilmesine rağmen, genel bütçede oluşan 21 milyonluk açığın nedenlerinin ise alınan avans ile savunma bütçesine yapılan 46 milyon 747 bin TL’lik kaynak aktarımının olduğu saptandı. Maliye Bakanlığı rakamları incelendiği zaman TC Yardım ve Krediler kaleminde gerçekleşme rakamının Ocak 2022’de “sıfır” düzeyinde olduğu saptandı. Bütçe içinde yer alan bu kaleme katkı sağlanmadığı için savunma giderleri, yerel kaynaklardan karşılandı. Oluşturulan ve kamuya açıklanan bütçe planına göre Ocak ayında savunma giderleri için 62,5 milyon TL’lik TC hibesi yapılması gerekiyordu.Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre yılın ilk ayında sağlanan gelirlerin %59.33’ü vergiler ile fonlardan sağlandı. Veriler, Ocak ayında toplam vergi gelirlerinin 549,3 milyon TL (%54.64), fon gelirlerinin ise 47,1 milyon TL (%4.69) düzeyinde gerçekleştiğini gösteriyor. Gelirler bütçesinde 364,2 milyon TL’lik (%36.23) “Diğer vergi dışı gelirler” kalemi de dikkati çekti.Bütçedeki giderler kalemi incelendiği zaman giderlerin %94.43’ünün personel giderleri ve cari transferler olduğu görülüyor. 792,8 milyon TL’lik yerel giderlerin 309,8 milyonu (%39.08) personel giderleri, 417,9 milyonu (52.72) cari transferler, 65 milyonu da diğer giderlerden oluşuyor.