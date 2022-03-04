banner762
Bu nasıl vicdansızlık?
Bu nasıl vicdansızlık?
18 0
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
7 0
 
“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”
“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”
53 0
Elektrikte limit karmaşası
Elektrikte limit karmaşası
36 0
UKÜ’de Uluslararası 2022 Futsal Kupası heyecanı başladı
UKÜ’de Uluslararası 2022 Futsal Kupası heyecanı başladı
14 0
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
117 0
Elektriğe yüzde 300’e yakın zam
Elektriğe yüzde 300’e yakın zam
45 0
banner797
banner794

Bütçe daha ilk aydan delindi

banner476

Ocak 2022’de genel bütçe 21,5 milyon TL açık verdi. Açığın ana nedenleri alınan 187,4 milyonluk avans ve savunma bütçesine aktarılan kaynak olarak görülüyor

banner714
Bütçe daha ilk aydan delindi
 
KKTC Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak 2022’de yerel bütçe 25 milyon 213 bin TL fazla, genel bütçe ise 21 milyon 533 bin TL açık verdi. Veriler, yılın ilk ayında yerel bütçe gelirlerinin 1 milyar 005 milyon 461 bin TL düzeyinde gerçekleştiğini gösterirken, genel bütçeye herhangi bir gelirin kaydedilmediği dikkati çekti. Ocak’ta genel bütçe giderleri 839 milyon 551 bin TL, yerel bütçe giderleri ise 792 milyon 804 bin TL düzeyinde kayıtlara geçti. Söz konusu giderlere Ocak ayında alınan 187 milyon 444 bin TL’lik “avans” eklenince, yerel bütçe “artıda”, genel bütçe ise “ekside” görülüyor. 2021’de bütçe açığı rekor kırarak 1,5 milyar TL’ye yaklaşmıştı.
SAVUNMA GİDERLERİ YEREL KAYNAKTAN… 
Yerel bütçede fazla verilmesine rağmen, genel bütçede oluşan 21 milyonluk açığın nedenlerinin ise alınan avans ile savunma bütçesine yapılan 46 milyon 747 bin TL’lik kaynak aktarımının olduğu saptandı. Maliye Bakanlığı rakamları incelendiği zaman TC Yardım ve Krediler kaleminde gerçekleşme rakamının Ocak 2022’de “sıfır” düzeyinde olduğu saptandı. Bütçe içinde yer alan bu kaleme katkı sağlanmadığı için savunma giderleri, yerel kaynaklardan karşılandı. Oluşturulan ve kamuya açıklanan bütçe planına göre Ocak ayında savunma giderleri için 62,5 milyon TL’lik TC hibesi yapılması gerekiyordu.
 Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre yılın ilk ayında sağlanan gelirlerin %59.33’ü vergiler ile fonlardan sağlandı. Veriler, Ocak ayında toplam vergi gelirlerinin 549,3 milyon TL (%54.64), fon gelirlerinin ise 47,1 milyon TL (%4.69) düzeyinde gerçekleştiğini gösteriyor. Gelirler bütçesinde 364,2 milyon TL’lik (%36.23) “Diğer vergi dışı gelirler” kalemi de dikkati çekti.
%94.4’Ü PERSONEL VE CARİ GİDERLER… 
Bütçedeki giderler kalemi incelendiği zaman giderlerin %94.43’ünün personel giderleri ve cari transferler olduğu görülüyor. 792,8 milyon TL’lik yerel giderlerin 309,8 milyonu (%39.08) personel giderleri, 417,9 milyonu (52.72) cari transferler, 65 milyonu da diğer giderlerden oluşuyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.