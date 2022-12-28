Bütçe açığı 1,4 milyar TL’yi aştı

KKTC Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 11 aylık genel bütçe 304 milyon 335 bin TL açık verirken, yerel bütçedeki açık 1 milyar 476 milyon 125 bin TL düzeyine çıktı

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Kasım ayında ülke bütçesi çöktü.

Kasım’da 1 aylık bütçe açığı 700,3 milyon TL’yi bulurken, nedeni merak konusu oldu.

11 aylık sürede yerel gelirler 14,3 milyar, giderler ise 15,5 milyar TL oldu.

Bu yıl 20 kez borçlanan Maliye’nin iç borç stoku 1,8 milyar TL’yi geçti.

KKTC Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Kasım 2022 sonu itibarıyla 11 aylık genel bütçe “304 milyon 335 bin TL açık” verirken, yerel bütçedeki açık “1 milyar 476 milyon 125 bin TL” düzeyine çıktı. Maliye Bakanlığı’nın verileri, geçtiğimiz Kasım ayında genel bütçede “100 milyon 697 bin TL açık” gösterirken, yerel bütçenin aylık açığı “700 milyon 366 bin TL” oldu. Ocak-Ekim’in arasındaki 10 aylık sürede toplam “821 milyon 125 bin TL” düzeyinde hesaplanan açığın, bir ayda 700 milyonu aşmasının nedeni merak konusu oldu.

Ocak-Kasım 2022 dönemindeki bütçe rakamlarına göre, 14,3 milyar TL’lik yerel gelirlerle 17,4 milyarlık genel bütçe giderlerini karşılama oranı %82.27 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam Ekim ayında %87 seviyesindeydi. Yerel gelirlerle yerel giderleri karşılama oranı ise %92 seviyesinde hesaplandı. Geçen ay TC Yardım ve Kredileri 1,1 milyar TL düzeyinde olmasına rağmen Maliye, DİBS ihalesiyle iç borç aramayı sürdürdü. Kasım sonunda dolar ve Euro cinsinden açılan DİBS ihaleleriyle 434,5 milyon TL iç borç daha aldı.

1 MİLYAR 931 MİLYON TL İÇ BORÇ

Maliye Bakanlığı bütçedeki açıkları kapatmak için son üç yıldır olduğu gibi çok yoğun bir şekilde iç borç almaya devam ediyor. 25 Şubat-2 Aralık arasında 10’u ABD Doları, 2’si Euro ve 8’i TL olmak üzere 20 kez borçlandı. 11 ayda 1 milyar 931 milyon TL borç alan Maliye 719 milyon TL de iç borç ödemesi yaptı. 1 milyar 212 milyon TL’lik iç borç stokuna KKTC Merkez Bankası’ndan alınan “Avanslarla” iç borç stoku 1,8 milyar TL’yi geçiyor.

