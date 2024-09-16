Büsküvütçü okulların açılmasının ertelenmesini eleştirdi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 2024-2025 eğitim öğretim yılının devlet okullarında planlanan başlangıç tarihinin bir hafta ertelenmesini eleştirdi.

Büsküvütçü yazılı açıklamasında, eğitimdeki bu gecikmenin, ülke eğitim sisteminin ihmal edildiğinin bir göstergesi olduğunu savundu.

Büsküvütçü, yaptığı açıklamada, özel okulların eğitime planlanan tarihte başlamasına karşın, devlet okullarında eğitimin ertelenmesini iktidar partisinin "kongre kaygısı"na bağladı. Bu durumun, çocukların ve gençlerin eğitiminin “ikinci plana atıldığını gösterdiğini” söyleyen Büsküvütçü, "Zaten fiziki açıdan içler acısı durumda olan okullarımızda; yetersiz sınıflar ve dersliklerle boğuşan öğrencilerimiz prefabrik yapılarda veya çadır okullarda eğitim görmek zorunda kalmaktadır. Bu şartlar altında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan keyfi erteleme kabul edilemez" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu ve Başbakan Ünal Üstel'i de hedef alan Büsküvütçü, bakanın "kongre hesaplarıyla haftayı devirmeye çalıştığını" ve bu süreçte hiçbir iyileştirme çalışması yapmadığını iddia etti. "Çocuklarımızın ve milletimizin geleceği bu zihniyete emanet edilemez" diyen Büsküvütçü, sorumluları halkın önünde hesap vermeye davet etti.

