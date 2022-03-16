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Buse Aksay’ın adı Çocuk Oyun Parkı’nda yaşatılacak

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Zamansız kaybıyla sevenlerini yasa boğan Buse’nin adı 20 Mart Pazar günü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılışı gerçekleştirilecek çocuk parkında ölümsüzleştirilecek

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Buse Aksay’ın adı Çocuk Oyun Parkı’nda yaşatılacak
 

Girne’de aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata genç yaşta veda eden 28 yaşındaki Buse Aksay’ın adı yaşatılacak.
20 Temmuz Stadyumu karşısında inşa edilen Çocuk Oyun Parkı’na Buse Aksay’ın adı verilecek.
Zamansız kaybıyla sevenlerini yasa boğan Buse’nin adı 20 Mart Pazar günü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılışı gerçekleştirilecek çocuk parkında ölümsüzleştirilecek.
Buse Aksay’ın adının yaşatılması amacıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan Çocuk Oyun Parkı’nın açılışına sevenleri ve tüm halk davet edildi.
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