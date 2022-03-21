Genç yaşta hayatını kaybeden Girne sakini Buse Aksay, isminin yaşatılması amacıyla Girne Belediyesi tarafından açılan Buse Aksay Parkı hizmete girdi

Girne Belediyesi Buse Aksay Parkı, törenle açıldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, milletvekillileri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Buse Aksay’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Açılışta ilk konuşmayı yapan Buse Aksay’ın annesi Gülesen Aksay, kızlarını altı ay önce çok genç bir yaşta kaybettiklerini ve çok büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, onun anısını yaşatmak için sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Buse’nin adını yaşatmak için böyle bir parkın hayata geçmesine yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını, konunun belediye meclisine getirildiği ilk günden itibaren meclis üyelerinin olumlu oy kullanarak parkın oluşumunda büyük rol oynadıklarını söyledi.

Güngördü, aile ile birlikte dayanışma kurarak parkı oluşturduklarını belirterek, acılı aileye sabırlar diledi ve parkın açılışına katkı koyan, katılan herkese teşekkür etti.