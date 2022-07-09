Bürüncük yeniden atandı

Muhalefetin ‘kişiye özel düzenleme’ yorumuyla tepki gösterdiği, UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından Meclis’e getirilen Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı yürürlüğe girmesinin ardından Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurulu Başkanlığı’na yeniden Kadri Bürüncük atandı.

Atamanın 7 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere; yeni yasal düzenleme ile Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nda Başkan, Yardımcı ve Kurum üyelerinin yeniden atama noktasındaki ‘sınırlama’ kaldırılmıştı.

Yasa yürürlüğe girmeden önce BTHK’da Başkan, Başkan Yardımcısı ve kurum üyeleri sadece iki dönem görev yapabiliyordu.

Ancak yeni düzenlemenin yasallaşması halinde; kurulda Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kurul üyelerinin görev süreleri dolsa da ‘sınırsız süre’ ile görevde olmaya devam edecek, herhangi bir sınır olmadan defalarca atanabilecek.

