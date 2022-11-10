“Bürokrasiden kurtulacağız”

Başbakan Üstel, e-devlet ve kamu verilerinin uzun zamandır konuşulduğunu, Türkiye sayesinde bunun açılışını yapacaklarını kaydederek böylece insanların bürokraside yaşadığı zorlukların giderileceğini ifade etti



Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Milli Park projelerinin, iki egemen ve eşit statüdeki devlet siyasetinin en büyük simgelerinden biri olacağını ifade ederek, “Maalesef bunu benimsemeyen insanlarımız var. Bu da bizi üzüyor. Ama biz bunlardan yılmayacağız ve yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Üstel, güzel bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, hükümetin kurulmasıyla tozlu raflarda kalan yasaları birer birer Meclis’ten geçirdiklerini, yine uzun müddet ülkede yarım kalan projeleri ve çağı yakalamak için yeni yeni projelere imzalarını ve mühürlerini Anavatan Türkiye ile vuracaklarının müjdesini verdiklerini söyledi. Üstel, “Bugün de o günlerden birini yaşıyoruz. Özlemini duyduğumuz projeleri birer birer Anavatanımız sayesinde hayata geçireceğiz” dedi.

Öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Yardımcısı Fuat Oktay’a şahsı ve ülkesi adına yürekten teşekkür eden Üstel, şöyle konuştu:

“Hep dedik ki reformlar, icraatlar yaparak yola devam edeceğiz. İlk reformumuz 2008’den beri tozlu raflarda kalan Belediyeler Reformu’nu başardık, 25 Aralık’ta seçime gidiyoruz. Ardından uzun zamandır bekleyen Sanayi Bölgeleri Yasası büyük eksiklikti, giderdik. Buna benzer yasalar sırada. Bunlarla birlikte ülkede yaşayan insanımızın daha rahat, daha ferah, daha sağlıklı yaşaması için TC ile mali iş birliği protokolleriyle, ihtiyaç gördüğümüz yerde ek protokollerle devam edeceğiz.”

Başbakan Üstel, geçtiğimiz günlerde gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, mali iş birliği protokolü ve ek protokol hakkında bilgi verdiğine işaret ederek Türkiye ile 2.5 milyon TL’lik mali yardım ek protokolü imzaladıklarını, böylece sanayicilerin, esnafın ve diğer kesimlerdeki insanların projelerinin hayata geçirileceğini söyledi.

Üstel, e-devlet ve kamu verilerinin uzun zamandır konuşulduğunu, Anavatan Türkiye sayesinde bunun açılışını yapacaklarını kaydederek böylece insanların bürokraside yaşadığı zorlukların giderileceğini ifade etti. Üstel, “Çünkü Kuzey Kıbrıs dediğiniz zaman herkes bürokrasiden çekinir. Yavaş yavaş bunlardan kurtulacağız” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde fiberoptik ihalesine çıkacaklarını ve evden eve fiberoptik döşeyerek ülkeyi teknoloji adası yapacaklarını bildiren Başbakan Ünal Üstel, tüm bunları Anavatanın destekleriyle hayata geçireceklerini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde Meclis’te muhalefetin katılmadığı toplantıda yaptığı konuşmaya işaret eden Başbakan Üstel, Erdoğan’ın bu konuşmasında, ülkeye yakışır bir Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi yapacaklarını söylediğini, bunun temelinin geçenlerde atıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Milli Park projelerinin, iki egemen ve eşit statüdeki devlet siyasetinin en büyük simgelerinden biri olacağını ifade eden Başbakan Üstel, “Maalesef bunu benimsemeyen insanlarımız var. Bu da bizi üzüyor. Ama biz bunlardan yılmayacağız ve yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Milli Park’ın 400 dönüm üzerine inşa edileceğini, ülkede bu boyutta bir park bulunmadığını kaydeden Üstel, buranın ülkenin nefes borusu olacağını, sosyal etkinlikler, spor, yürüyüş-bisiklet yollarından oluşacağını belirterek, halkın yemyeşil bir parkla buluşacağını, 2023 sonunda bu güzel tesisin, halkın, Cumhurbaşkanı’nın ve milletvekillerinin hizmetine sunulacağını bildirdi.

“Biz bu kararlılıkla Anavatanımız TC ile birlikte tarihten gelen bağlarımız daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz” diyen Başbakan Ünal Üstel, bugün karayollarında daha rahat ve güvenli ulaşım için yeni yolların da açılacağını belirtti; Güzelyurt-Lefke, Balalan-Yenierenköy yolları yanında 100 kilometrelik de köy yollarının hizmete gireceğini söyledi.

Başbakan Üstel, 2012’de asrın projesi için imza atılırken kimsenin buna inanmadığını ancak 2015 sonlarında Torosların eteklerinden çıkan suyun Geçitköy Barajı’na ulaştığını hatırlatarak, “Öncelikle içme suyu olarak adamıza dağılmıştır. Bunu da benimsemeyen kesimler oldu ama şimdi hepsi benimsedi ve musluğunu açıp bardağını doldurup Anadolu’nun suyunu yudumlamaktadır” diye konuştu.

Bugün, yine Anavatan’ın imza attığı projeyle sulama suyunun Kalkanlı’ya dağılacağını, ardından Mesarya ovalarına gidecek suyla ilgili lansmanı da göreceklerini söyledi.

Üstel, “Durmak yok yola devam edeceğiz. Ülkemizi layık olduğu yerlere getirmek için biz hükümet olarak, koalisyon ortaklarımızla, bakan arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz” dedi.

