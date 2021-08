“Burası sendikanın çiftliği değil”

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, KTAMS’ı “kavgacı bir tutum ve gerginlik yaratmakla” suçladı

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın eylemi sonrasında açıklama yaptı, suçlamaları reddetti.

Sendika, “Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’nun keyfi kararlarını ve KTAMS’a karşı takındığı saldırgan tutumu” protesto etmek amacıyla eylem yapmıştı.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, sendikayı “kavgacı bir tutum ve gerginlik yaratmakla” suçladı.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki imzası ile şu açıklama yapıldı:

“Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Sayın Güven Bengihan’ın bankamızın kurumsal kimliğine yönelik ifadeleri ile Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Tosunoğlu’na yönelttiği suçlamaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını öncelikle ifade etmek isterim.

Sendika Yetkilileri ile Bankamız üst yönetiminin her iki toplantısının tanığı olarak, Sendika Yönetiminin ilk toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Tosunoğlu’nun uzlaşmacı ve katılımcı tutumu karşısında müteşekkir bir şekilde bankamızdan ayrılırken, ikinci toplantıya kavgacı bir tutum ile ve gerginlik yaratmak amacıyla geldiğini gözlemlemiş bulunmaktayım.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tosunoğlu’na yönelik açık tehditleri ve saygısız davranış ile sözleri, bir sendika başkanını bir yana bırakın herhangi bir insana yakışan türden olmadığını belirtmek isterim.

Kalkınma Bankası aynen Sayın Bengihan’ın ifade ettiği gibi kimsenin çiftliği elbette değil, ancak bir sendikanın çiftliği de değildir. Bu nedenle çalışma barışını bozacak türden olan sendikanın yaklaşımlarını kınıyor ve KTAMS’ın siyasi rant elde etmek maksadıyla çıkarmış olduğu suni gerginliklere Kalkınma Bankası nezdinde asla prim verilmeyeceğinin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.

Bizler Kalkınma Bankası yöneticileri ve yönetimi olarak, çalışanların özlük hakları ile ilgili her türlü medeni diyaloğa her zaman hazır olduğumuzu, ancak sendikanın bu hakaretamiz ve saygısız tavrı karşısında, Kalkınma Bankası’nın kurumsal kimliği korunması ile burada çalışanların huzuru için, sessiz kalınmayacağımızın da bilinmesini isteriz.”