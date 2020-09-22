Burası dingonun hanı değil

Koop-Süt Fabrikası çalışanları, hatalı kararlardan geri dönülmesi talebiyle grev yaptı. Koop-Sen Genel Başkanı Güröz, yönetimin keyfi uygulamalarla çalışanlara çamur atarak görevden almaya çalıştığını vurguladı





Koop-Sen, Koop-Süt Fabrikadaki “hatalı ve kasıtlı kararlardan” geri dönülmesi talebiyle bir günlük uyarı grevi yaptı.

Koop-Sen, Koop-Süt’te bugün yapacağı grevi askıya aldığını bildirdi.

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güröz yazılı açıklamasında, dün gerçekleştirdikleri 1 günlük uyarı grevi sonrası Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın devreye girdiğini ve alınan “yanlı ve yanlış” karardan geri dönüldüğünü kaydetti.

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, dün sabah başlatılan grev öncesinde Yönetim Kurulu üyelerinin gelerek fabrikanın kapılarını açmak istediğini belirtti.

Güröz, Koop-Süt’ün 2012 yılında batmış durumda olduğunu, personelini ödeyemediğini, 10 ton sütü ancak işleyebildiğini hatırlatarak, kendilerinin sendika ve çalışanlar olarak ellerini taşın altına koyduğunu ve kooperatifi yaşatmak için uğraştıklarını ve 2013 yılında 15 ortak bularak bağımsız ve siyasetten arınmış bir Koop-Süt yarattıklarını anlattı.

2013 yılında Koop-Süt’ün 23 milyon borcu olduğunu 12 milyon birikmiş zararı bulunduğunu vurgulayan Güröz, o dönemde KKTC tarihinde bir ilki gerçekleştirerek çalışanların maaşlarından yüzde 40 indirim yapıldığını ve kurumun idaresinde öyle başlayabildiklerini belirtti. Güröz, 15 ortağın bağımsız bir Genel Kurul yaparak 6 temsilci ve bir de banka yöneticisinin yer aldığı bir Yönetim Kuruluyla 6 yıl bu kurumu yönettiklerini anlatarak, “2019 yılında UBP’nin tehdidi altında yapılan Genel Kurul’da UBP kökenli yöneticiler Yönetim Kurulu’na seçilene kadar bu kurumu biz çalışanlar yönettik” dedi.

Müşavir ve müsteşarların yönetime getirildiğine işaret eden Güröz, “Düşünün ki bu ülkede faaliyet gösteren 28 fabrikanın birliği olan sür imalatçıları birliğinin başkanı bu kuruma yönetici oldu. Bu nasıl özerkliktir, kooperatifçiliktir nasıl siyasetten arındırılmışlıktır” dedi.

Güröz, 2019 yılında göreve gelen bu yapının o günden itibaren kurum için hiç adım atmadığını, geçen ay seçim amaçlı indirim yapıldığını savunarak, “Noldu, dolar, euro, sterlin, elektrik, su fiyatı mı düştü de indirime gidildi. 1 aylığına yapılan indirimin kime faydası oldu, 2.5 milyonluk zarar kimin içindi” diye sordu.

Bunları görmeyen hesabını soramayan kişilerin yöneticilik yapmayıp “cadı avına çıktığını” söyleyen Güröz, kendi yönetimlerinin kurumun borçlarını kapatarak 17 milyon mevduat sağladıklarını, 6 yılda 7 milyonluk yatırım yaptıklarını belirtti.

Güröz, KKTC’de kooperatifler yasası altında yönetilen bir kurumun Yönetim Kurulu Başkanı’nın görev başında amir gibi yöneticilik yapamayacağını, çeklere imza atamayacağını ileri sürerek, siyasi kimlikleriyle gelen bu kişilere çalışanların güven duymadığını da ifade etti.

Güröz, Kooperatifler yasası gereğince hırsızlık yapmadığı sürece kimsenin görevden alınamayacağını hatırlatarak, şu anki yönetimin keyfi uygulamalarla çalışanlara çamur atarak görevden almaya çalıştığını savundu.

“Burası dingonun hanı değildir, kooperatifler bizlerin, çalışanlarındır. Bu şirketi biz kurtardık onlar sonradan gelip siyaset yapmak için kullanıyorlar” diyen Güröz, bu mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.





