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“Burası dağ başı mı?”

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KHK Başkanı Köseoğlu’dan sendikacılara sert tepki: “Kamu Hizmeti Komisyonu’nun başkanı bensem, çalışma kurallarımı da ben belirlerim. Sendikacılar değil. Kimsenin oda işgal etmeye, mülakatları engellemeye hakkı yok. Burası dağ başı mı?”

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“Burası dağ başı mı?”

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK)  Başkanı Ömer Köseoğlu, bazı sendikacıların bina basıp, oda işgal edip mülakatları engellemeyi kendinde hak gördüğünü kaydederek, herkesin haddini ve yetkisini bilmesi, yasa, tüzük ve kurallara uyması gerektiğini kaydetti.
KHK’daki uygulamalarla ilgili şikayeti olanların yargıya başvurabileceğini belirten Köseoğlu, “Kamu Hizmeti Komisyonu’nun başkanı bensem, çalışma kurallarımı da ben belirlerim. Sendikacılar değil…Kimsenin oda işgal etmeye, mülakatları engellemeye hakkı yok. Burası dağ başı mı?” ifadelerini kullandı.
Aralarında KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile KAMUSEN Başkanı Metin Atan’ın da olduğu sendikacılar KHK Başkanı Köseoğlu’nun şikayetiyle gözaltına alındı. İfadesi alınan sendikacılar serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Köseoğlu, 10-12 sendika üyesinin bu sabah Kamu Hizmeti Komisyonu’na gelerek mülakat odasını işgal ettiğini belirterek, polisi arayarak bu kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.
Köseoğlu, sendikacıların tüzük gereği mülakatlarda gözlemci olduğunu anımsatarak, tartışmanın mülakata katılan kişinin bilgilerinin ve kriter puanlarının yer aldığı belgenin sendikacılara verilmemesi nedeniyle yaşandığını belirtti.
Ömer Köseoğlu, zaten belgede yazılanların hem kamera hem de ses kayıt cihazının olduğu odada sesli okunduğunu, sendikacıların eğer isterlerse bununla ilgili not da alabileceğini, bunun gizli bir belge olmadığını belirtti.
Sendikacıların, “Daha önceki KHK başkanları bu belgeyi bize veriyordu” yönünde açıklamaları olduğunun hatırlatılması  üzerine Köseoğlu," Diğerleri verebilir ama ben uygun görmedim. Bununla ilgili şikayeti olanlar yargıya başvurabilir... KHK’yı sendikacılar yönetecekse benim burada ne işim var?" ifadelerine yer verdi.
 
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