“Bunun izahı yok”

KTÖS, tüm okullara 218 konteyner yerleştirildiğini, bunların 90 civarının ilkokullarda olduğunu belirtti ve bir yıl içinde yeni binaların yapılamamasının izahı olamayacağını kaydetti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) okullarda devam eden iyileştirme çalışmalarını yerinde gözlemledi.

Sendika Genel Sekreteri Burak Maviş, güçlendirme ve yeni inşaat çalışmalarını görmek üzere Lefke, Yedidalga, Yeşilyurt, Karaoğlanoğlu ve Çatalköy'deki okulları ziyaret etti.

Maviş Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile de görüşerek, sorunları irdeledi. Maviş, benzer ziyaretleri yaz aylarında KTMMOB ve İMO ile birlikte de yaptıklarını hatırlattı.

Anıtlar Yüksek Kurulu’nda listeli bina olan Lefke İstiklal İlkokulu’nda da restorasyon yapılacağını belirten Maviş, okula konteyner sınıflar yerleştirilmeye başlandığını söyledi.

Yeşilyurt İlkokulu’nun da konteyner sınıflar ile ikinci yılına girdiğini ifade eden Maviş, “bir yıl içinde yeni binaların yapılamamasının izahı olamayacağını” savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, özel gereksinimli öğrencilerin devam ettiği Yeşilyurt Özel Eğitim Okulu’nun raporunun tamamlanmadığını ve temeli atılan inşaatın yarım bırakıldığını ileri sürerek, Doğancı ve Gaziveren okullarının da raporunun tamamlanmadığını söyledi.

Maviş, “Lefke bölgesindeki okulların durumunun bilindiğini fakat adım atma noktasında bürokrasinin gecikmesi dolayısı ile restorasyon çalışmalarının hala başlamadığını ve bölgenin kötünün iyisi denilen konteynerlerin çarpık görüntüsü ile baş başa bırakıldığını” öne sürdü. İlçe haline gelen Lefke’nin başta okulların tadilatları olmak üzere birçok eksiğinin hala tamamlanmadığını da iddia eden Maviş, Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinin eleştirilerinin haklı olduğunu belirtti.

Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda üç ek derslik inşaatının devam ettiğini kaydeden Maviş, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin desteğiyle Çatalköy’deki yeni okul binasının neredeyse bitmek üzere olduğunu belirtti.

Okulların depreme dayanıklı hale gelmesi için kısa vadede güçlendirme çalışmalarının anlaşılır olduğunu, fakat eğitimdeki bina stokunun baştan aşağıya yenilenmesi gerektiğini söyleyen Maviş, gelecek 10 yıl içinde yeni okulların planlamasının yapılarak, eski binalardan tamamen çıkılması gerektiğini söyledi.

Maviş, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 19 ilkokulun bazı binalarının kullanım dışı olduğunu, 20 ilkokulda güçlendirme çalışmaları olduğunu, bir kısmının tamamlandığı ifade etti, 37 ilkokulun ise raporlarının henüz komiteye ulaşmadığını belirti. Maviş, ayrıca tadilat ihtiyacı olmayan 2 okula nüfus artışından dolayı konteyner kurulmasının düşündürücü olduğunu söyledi.

Tüm okullara 218 konteyner yerleştirildiğini, bunların 90 civarının ilkokullarda olduğunu söyleyen Maviş, bunun övünülecek bir durum olmadığını belirtti.

Pazartesi okulların açılacağını ifade eden Maviş, diğer okullarla birlikte özellikle Şht. Yalçın İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu ve Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nu da yakından takip ettiklerini ifade ederek, okul güvenliğinin sağlanmaması halinde bu okullardaki aileler ve öğretmenlerle birlikte eylemde olma kararlarının geçerli olduğunu vurguladı.

