Bunun adı vahşet!

Karşıyaka’da bir deniz kaplumbağası ağır yaralı halde sahile vurmak üzereyken fark edildi.Denizden çıkarılan kaplumbağanın kafasınabir insan tarafından kasıtlı olarak çekiç benzeri sert bir cisimle vurulduğu ve kafatasının parçalandığı tespit edildi. Kaplumbağa şimdi yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Karşıyaka bölgesinde caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası ağır yaralı halde sahile vurmak üzereyken fark edildi.Denizden çıkarılan kaplumbağanın görüntüsü tüyler ürpertti. Söz konusu kaplumbağanın arka tarafına muhtemelen bir tekne pervanesi çarpması sonucu büyük bir parçasının koptuğu, sonra bir insan tarafından kasıtlı olarak kafasına çekiç benzeri sert bir cisimle vurulduğu ve kafatasının parçalandığı ortaya çıktı.Kaplumbağanın bu şekilde denize atılarak ölüme terk edildiği sanılıyor.Taşkent Doğa Parkı yetkileri HALKIN SESİ’ne yaptığı açıklamada söz konusu yaralı kaplumbağaya insan eliyle kasıtlı olarak zarar verildiğini belirtti ve kaplumbağanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve durumunun kritik olduğunu söyledi.Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:Önce arka tarafına muhtemelen bir tekne pervanesi çarptı ve kocaman bir parça kopardı, mucize eseri ölmedi, hatta toparladı.Sonra bir insan tarafından kasıtlı olarak kafasına çekiç benzeri sert bir cisimle vuruldu ve kafatası parçalandı. Muhtemelen bu şekilde denize atılarak ölüme terk edildi.Ama o yine ölmedi. İnsanların elinden aldığı darbelere ve yaşadğı acılara rağmen hayatta kaldı.Muhtemelen haftalardır, belkide aylardır aç bir şekilde denizlerde sürüklendi ve bugün dalgalarla karaya vurmak üzere iken Liz ve Mark Gladwin tarafından farkedildi.Onlar da vakit kaybetmeden 1190 Yaban Hayat Destek Hattını arayarak bu zavallı hayvan için umut ışığı oldular.Kısa sürede Merkezimize ulaşan caretta caretta türü deniz kaplumbağasının kafasındaki yara onu çok zayıf düşürmüş. Gerekli ilk müdahale yapılıp yara temizlenerek hayvan yoğun bakıma alındı.Onun adı Betty, durumu kritik, hayatta kalsa bile aylar sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon süreci onu bekliyor.Geçmişteki İnsanlarla yaşadığın tecrübelerini unut, artık güvenebileceğin ellerdesin Betty. Bugün bir ordu insan senin iyileşmen ve tekrar doğaya dönebilmen için seferber oldu, ve sen pes etmedikten sonra bizler senin için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Lütfen siz de onun için dua edin ve desteklerinizi esirgemeyin.