Bunun adı sanat düşmanlığı!

YDÜ tarafından hizmete açılmaya hazırlanan Lefkoşa Suriçi Şehir Müzesi önüne yerleştirilen boğa heykeli, LTB tarafından kaldırıldı. Lefkoşa’nın çehresini sanatla buluşturan YDÜ’ye karşı yapılan bu davranış büyük tepki topladı



Yakın Doğu Üniversitesi tarafından hizmete sunulmaya hazırlanan Lefkoşa Suriçi Şehir Müzesi önüne yerleştirilen boğa heykeli, dün Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri tarafından kaldırıldı.

Başkent Lefkoşa’nın çehresini ilk kez sanatla buluşturan YDÜ’ye karşı yapılan bu çirkin davranış, bölge halkının, esnafının ve sanatseverlerin tepkisine yol açtı.

KKTC’nin sanatsal gelişimine koyduğu büyük yatırımın bir parçası olan şehir müzesi ile birlikte Lefkoşa’nın çehresine de sanatsal dokunuşlar yapan Yakın Doğu Üniversitesi’ne belediye tarafından engel olunmasına anlam verilemedi.

Lefkoşa Girne Kapısı’nda dün gergin anlar yaşandı. YDÜ tarafından hizmete sunulan Lefkoşa Girne Kapısı'ndaki 'Lefkoşa Suriçi Şehir Müzesi' önüne yerleştirilen heykel ve çevre düzenlemesi tartışmaya neden oldu.

Vakıflar İdaresi'ne ait Girne Kapısı'ndaki 4 katlı bina, YDÜ ile işbirliği ile 'Şehir Müzesi'ne dönüştürülerek 15 Kasım'da açılmaya hazırlanırken, bina önündeki eserler, belediye ile YDÜ'yü karşı karşıya getirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Harmancı heykelin ve çevre düzenlemesinin "izinsiz olduğunu" iddia ederek sökülmesi emrini verdi.

YDÜ yönetimi ise heykelle ilgili izin başvurularının yapıldığını belgeleriyle gösterdi. YDÜ ve Vakıflar İdaresi tarafından yürütülen çalışmalarda söz konusu izin başvuru ve yazışmalarının bir süre önce yapıldığı öğrenildi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter imzalı 10 Kasım 2020 tarihli yazıda belediyeden bu konuda “izin” talep edildi. 11 Kasım 2020 tarihli Harmancı imzalı belediye cevap yazısında ise belediye ile doğrudan iletişime geçilmesi istendi. YDÜ heyeti ve LTB arasında dün yapılan görüşmede uzlaşı çıkmadı ve YDÜ ekipleri boğa heykelini kaldırdı.

Öte yandan LTB’nin bu tavrı büyük tepki topladı. “Sanatın, bir toplumun ortak değerler yaratmasında en etkili yol olduğunu, sanatın aynı zamanda bir ülkenin tanıtılmasında en etkin ve en önemli araçlardan birisi olduğu” gerçeğini bilmeyen belediye, bu kararıyla adeta sanat düşmanlığı sergiledi.

Sanatçılar da Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamlarında paylaşılmasına aracılık eden YDÜ’ye karşı yapılan bu tavrın kabul edilemez olduğunu belirtti.

YDÜ’nün sanata değer verme ve sanatçıya sahip çıkma kararlılığını, yaşama geçirdiği sayısız hizmetlerle gösterdiğine dikkat çeken sanatçılar, belediyenin bu kararından geri adım atması gerektiğini söyledi.

