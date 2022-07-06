“Bunun adı hırsızlık”

Gönyeli Belediye Başkanı ​​Benli, merkezi hükümete "belediyelerin gelirlerini vermediği” ve "bütçelerinde kayıplara uğrattığı" eleştirilerinde bulunarak, bunu “hırsızlık” olarak niteledi





13 belediye başkanı, belediye reformları konusunda belediyelerin birlik ve bütünlüğünün şart olduğuna işaret eden “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde, geniş katılımlı ve güçlü bir yönetim oluşturmak" gerektiğini belirtti.

13 belediye başkanı, “Yerel Yönetimlerde Yıkıma Hayır” başlığı altında düzenlediği basın toplantısında “Belediye bütçelerindeki yıkımın nedenlerini” içeren rapor açıklandı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ortak açıklamayı okudu.

Ortak açıklamaya, Gönyeli Belediye Başkanı ​​Ahmet Y. Benli, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Alayköy Belediye Başkanı Hulisi Manisoy, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi imza attı.

Ahmet Benli açıklamasında, devlet katkısından oluşan kayıpların yüzde 36,7 olduğuna işaret ederek, merkezi yönetime eleştirilerde bulunup. “Belediyelerin gelirini, çalışanın maaşını, yurttaşın hizmet hakkını çalmayınız” dedi,

Benli, “51/95 Belediyeler Yasası güncellenmediği için belediyeler mağdurdur” ifadelerini kullanarak, bundan dolayı yerel gelirlerin de hayat pahalılığı oranında güncellenemediğini kaydetti.

Belediyelere ait devlet katkısı farkı, trafik cezası, mal devir harcı, devlet kurumlarına ait su geliri ve devlet kurumları çalışanları meslek vergisi gibi gelirlerin de Maliye Bakanlığı'nda tutulduğunu ifade eden Benli, ekonomik kriz, pandemi ve TL’nin değersizleşmesi nedeniyle yerel yönetimlerin ciddi kayıpları olduğuna işaret etti.

Benli, belediyeler reformunun da özünü oluşturan bu unsurların göz ardı edildiğini ifade ederek, “Yerel yönetimlerde yıkım sürecinin asıl sebebi de merkezi yönetimin uyguladığı haksız, orantısız ve adaletsiz maliye politikalarıdır. Belediyelerimiz imtiyaz talep etmiyor, hakkını istiyor. ‘Batak Belediye’ yoktur.." ifadelerini kullandı.

Belediyelerden örnekler vererek, detaylı gelir değerlendirmesi yapan Benli, merkezi hükümete "belediyelerin gelirlerini vermediği” ve "bütçelerinde kayıplara uğrattığı" eleştirilerinde bulunarak, bunu “hırsızlık” olarak niteledi.

Basın toplantısında söz alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin cebinden “çalarak” teşvikler verdiğini söyledi. Harmancı, bazı alanlarda emlak vergisi alamadıklarını, bazı gelirlerin de belediyeye aktarılmadığını ifade ederek, eleştirilerde bulundu ve yasalardaki anomalilerin düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Harmancı, bu toplantıyı “Yerelin yeniden bir araya gelmesi” bakımından önemli bir toplantı olarak niteledi, diğer katılmayan belediyelerin de aynı sorunları yaşadığını bildiğini söyledi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de, belediyesinin ciddi bir disiplinle halkın tüm beklenti ve ihtiyacını karşıladığını ifade ederek, yapılması gerekenin, belediyelerin haklarının kesmeden verilmesi olduğunu kaydetti. Bölgeye tek yatırımı yerel yönetimlerin yaptığını ve merkezin kırsaldan çekildiğini söyleyen Çelebi, “Belediyeler olmasa, vay halkımızın haline” dedi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, belediyesinin mali durumunu paylaştı. Sarıçizmeli, belediyelerin batmadığını, devlet eliyle batırılmaya çalışıldığını söyledi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da, ilk defa bu kadar zora düşen belediyelerin devlet eliyle batırılmaya çalışıldığını savundu. Öztaş, devletin kırsalda olmadığını, bunu en iyi şekilde pandemi döneminde gördüklerini işaret etti. Öztaş, elektrikte konusunda olduğu gibi amacın belediyeleri kapatma olduğunu ifade ederek, buna “dur” deme zamanı geldiğini kaydetti.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da, kendisini “o uzaktaki köyün belediye başkanı” olarak niteleyerek başladığı konuşmasında, ülkede adaletin kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Coşkun, adaletin bugün seçim yapılması ve burada yeni belediye başkanının konuşması olduğunu söyledi. Coşkun, hükümeti de muhalefeti de eleştirdi.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da, hükümete devlet katkısı konusunda eleştirilerde bulundu.

