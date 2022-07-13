Işıklar Butik Kasap, kredi kartı üzerinden 150 TL’lik alışverişlerde ete 3 taksit yapmaya başladı



Ülkede her geçen gün ardı ardına zam gören vatandaşlar temel tüketim gıda fiyatlarının yükselmesi sonucunda çözüm yolları üretmeye başladı.

“Sonunda bunu da gördük” denilecek türden olan bu çözüm yolunda Lefkoşa’da hizmet veren Işıklar Butik Kasap, kredi kartı üzerinden 150 TL’lik alışverişlerde ete 3 taksit yapmaya başladı.

Yurttaşların geçim derdi her geçen gün büyürken, alım gücünün düşmesi, temel gıda ürünlerinin tüketilmesini bile zorlaştırıyor.



