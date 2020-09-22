BUNTE dergisinden önemli paylaşım

Kıbrıslı tasarımcı Emre Osmanlar, Alman Bunte dergisine evinin kapılarını açtı

BUNTE dergisi dünyaca ünlü Kıbrıslı tasarımcı Emre Osmanlar'ın "Kıbrıs'taki Cennetim" olarak bahsettiği ve ünlüleri ağırladığı evi Villa Orga'yı tanıttıAlmanya'nın en önemli yayın kuruluşlarından BUNTE, Kıbrıslı Türk tasarımcı Emre Osmanlar'ın evini ziyaret etti ve Kuzey Kıbrıs'tan övgü ile bahsetti.Antik çağlardan modern tarzlara, içinde birbirinden önemli sanat eserleri, tasarım mobilyaları ve antika objelerin olduğu önemli koleksiyonlara sahip Villa Orga ve tasarımcı Emre Osmanlar, BUNTE magazini tarafından tanıtılıp paylaşıldı.Emre Osmanlar dağların denizden yükselişinden ve oluşturduğu düzenden aldığı ilham ile Villa Orga'yı inşa etti. Yeşilliklerle çevrili, büyüleyici dağ ve deniz manzarasına sahip olan Villa Orga Kıbrıs'ın yerel taşlarını da içerirken, iç mimarisi ile de adeta bir sanat müzesi.Tasarımcı Emre Osmanlar yıllardır Kıbrıs'ta ikamet eden Osmanlar ailesinden kalan sanat koleksiyonuna yeni ve çağdaş eserler de ekleyerek Kıbrıs'ın doğası ile bütünleştirdiği evini sanat ve tarih ile de bütünleştirdi. Emre Osmanlar tarihin her zaman bıraktığı farklı ayak izlerini evinde yansıtmak istedi. Koleksiyonlarını tanıtırken her birinin kendi hikayesini de aynı zamanda paylaştı.Bu önemli ziyarette Emre Osmanlar kendi mücevher tasarımından da örnek gösterdi ve kısaca hayatından bahsetti.BUNTE Villa Orga için haftalık yayınladığı magazinde dört sayfa ayırdı ve makalenin başlığını ana sayfaya taşıdı.1979 yılında Lefkoşa'da Kıbrıslı Türk bir aileye doğan tasarımcı, yılın birçok zamanını Londra, Paris, İstanbul, Los Angeles, Riyadh ve Kıbrıs'ta geçirmekte. Kendi tasarım markası (emreosmanlar.com) olan, mimari-iç mimari projeleri ve mücevher tasarımları ile dünyanın dört bir yanında ünlü isimlere, kraliyet ailelerine ve prestijli kurumlara hizmet vermekte olan Emre Osmanlar aynı zamanda aile vakfı olan Osmanlar Vakfı’nda daimi yöneticilik yapmakta.