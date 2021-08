Sağlık Eski Bakanı Dr. Ali Pilli “Her yerde vaka var. Temaslı takibi yapılmıyor. Bundan sonra daha kötü olacak. Önümüz kış, Eylül ayı giriyor ve kronik hastalıkların alevlendiği bir ay. Hem vakaların hem de can kaybının artmaya başlayacağı zaman kapıda” dedi





Sağlık Eski Bakanı Dr. Ali Pilli, Kovid-19 salgınında gelinen son durumu değerlendirdi.

Salgının kontrolden çıktığını söyleyen ve ne pozitif vakaların ne de temaslıların takibinin yapılamadığını kaydeden Pilli, sadece temaslıların değil, pozitif vakaların da kendini gizlediğini ve sağlık durumu kötüleşen vakaların direkt olarak Yoğun Bakım Ünitesi’ne gittiğini üzülerek belirtti.

Pilli, bu süreçte sağlık çalışanlarının yalnız kaldığını da vurgulayarak, toplumun geriye kalanının salgın yokmuş gibi davrandığını söyledi.

“Ben uyarmıştım!” diyen Dr. Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak kontrolün kesinlikle kaybedildiğine parmak basarak, vakalardaki artış oranının sağlık sistemi kapasitesinin çok üzerinde olduğunu ve altyapıyı çökecek raddeye getirdiğini belirtti.

İlla ki çözümün ‘Kapanma’ olduğu yönünde düşünmediğini ifade eden Pilli, tedbirlerin bir an önce artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Pilli, halka güven vermek ve halkı bilinçlendirmek gerektiğini dile getirerek, “Her yerde vaka var. Temaslı takibi yapılmıyor!” dedi.

Pandemi mücadelesinde en önemli kriterlerden biri olan temaslıların bulunup, izole edilmesi noktasında ne yazık ki başarısız olduğumuzu söyleyen Pilli, bunu vatandaşın kendisine anlattığını aktardı.

Bunun yanı sıra Pilli, hastaların Sağlık Bakanlığı hattına ulaşamadıklarını ve Kovid-19’un kendi başına ilerlediğini, devlet tarafından kesinlikle bir mücadelenin verilmediğini üzülerek belirtti.

Dr. Pilli, sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştıklarını ancak onların da tükenmiş durumda olduklarına dikkat çekerek, hastaların direkt olarak evlerinden Yoğun Bakım Servisi’ne gönderildiklerini çünkü hastaların Sağlık Bakanlığı’na ulaşamadıklarını ve hastaları takip edecek kimsenin de olmadığını anlattı.

“Biz Koronavirüs pandemisinde iflas ettik. Bundan sonra daha kötü olacak çünkü ciddi tedbirler alınmazsa önümüz kış, Eylül ayı giriyor ve kronik hastalıkların alevlendiği bir ay” diyen Pilli, hem vakaların hem de can kaybının artmaya başlayacağı zamanın kapıda olduğunu söyledi.

Ayrıca Pilli, Kovid-19’u atlatanların kronik hastalıklara karşı dirençsiz olduğu bilgisini vererek, kesinlikle bunun üzerine gidilmesi ve önlemler alınmasının gerektiği konusuna vurgu yaptı.

PİLLİ: VİRÜS ARTIK HER YERDE KOL GEZİYOR!

Devletin de hükümetin de ciddiyetle hareket etmesi gerekirken, KKTC’nin Kovid-19 başarısında dünyanın en iyi ülkelerinden biriyken şu an mücadeleyi kaybettiğini üzülerek anlatan Pilli, halkın kendi kendini koruması gerektiğini ve artık kendisinin bile kovid-19’dan korktuğunu ve virüsün ne zaman, nereden geleceğinin bilinmediğini vurguladı.

Pilli, “Virüs artık her yerde kol geziyor!” şeklinde konuşarak, kendisinin bir hekim olarak sürekli arandığını ve kendisinin de elinden geldiğince bilgi vermeye çalıştığını ancak yetkili merciinin kendisi olmadığını belirtti.

“BU YAZ BÜYÜK BİR KAYIP OLDU”

Bu yazın büyük bir kayıp olduğuna değinen Pilli, vaka sayısını şeffaf olan 10’lu rakamlara indirmek gerekirken şu an vakaların nerede ve kimler olduğu sorularının yanıtsız kaldığını söyledi.

Pilli, sağlık sisteminin çökmüş durumda olduğunu yineleyerek, ilerleyen zamanda virüsün mutasyona uğramasıyla birlikte insana zarar verecek raddede olmayacağını, çünkü ortama daha fazla uyum sağlayıp ve zararının azalacağını ileri sürdü ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kurallar bellidir. İnsanı düşünmek, insanı sevmek, insan sağlığı için çok önemlidir. Her şey önce sağlık. Bu madalyonun görünen yüzüdür bunun görünmeyen yüzünü saklıyorlar ve Kovid-19’in de görünmeyen yüzü vardır. Her şeyi şeffaflığıyla yazdığını iddia edenlerin sesi neden şu an çıkmıyor? Herkes artık gerçekleri görmeli ve gerçekleri konuşmalıdır kötüleyin demiyorum ama dikkat çekin ki halk bazı şeylerin ciddiyetine varmalı.”