CTP Genel Başkanı Erhürman, Teknecik’te 4 yıldır bozuk olan santralin bu hafta işlemeye başlayacağının “ümit edildiğinin” açıklandığını belirterek “5 yıldır hükümettesiniz, bundan fazla istikrar mı olur?” diye sordu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ve ülkenin ekonomik durumu ile ilgili hükümeti eleştirdi, toplumsal değişim için halkın iradesini göstermesi gerektiğini belirtti.

Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve ülkenin ekonomik durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Erhürman, ülkenin her alanında yaşandığını tespit ettiği sorunları sıraladı.

Kıb-Tek’in, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na değil, Başbakanlık’a bağlı olduğunu hatırlatan Erhürman, Başbakanlığı, elektrik kesintileri, akaryakıt temini, santrallerden çıkan kara dumanlar, çevre zararı konusunda eleştirdi, hükümetin açıklama yapmasını istedi.

Elektrik konusunda El-Sen’in de, Makine Mühendisleri Odasının da uzun süredir uyarılarda bulunduğunu belirten Erhürman, “Duman siyaha döndü ve makineler zarar görüyor. Ya akaryakıt zamanında tedarik edilmediği için ya da akaryakıt bitiyor ve dibinde çamur gibi bir şey oluşuyor ve o yanıyor" diye konuştu. Tufan Erhürman, 4 yıldır bozuk olan santralin ise bu hafta işlemeye başlayacağının “ümit edildiğinin” açıklandığını belirterek bunu eleştirdi. Erhürman, “5 yıldır hükümettesiniz, bundan fazla istikrar mı olur?” diye sordu.

Erhürman, hükümetin Kıb-Tek’le ilgili sorunlarda siyasi sorumluluk üstlenmediğini savunarak, "Başbakan Ünal Üstel, bu işin siyasi sorumlusu olarak tek bir açıklama yapmadı. Hasan Taçoy da bakanken imza attı dört santral için. Şu andaki sorun o santrallerin alınmaması sorunu değil hala, kurulu gücün tam kapasiteyle çalışmamasıdır" dedi. Erhürman, hükümetin beş yıldır iktidarda olduğunu ancak Kıb-Tek'i çok daha kötü bir duruma getirdiğini savundu.

Kıb-Tek'te zamanında bakım ve onarım yapılmadığını belirten Erhürman, "Makinelerin hepsini bozdular, bakım onarımlarını yapmadılar” dedi. Erhürman, dört yıldır bozuk olan santrali bir hafta içinde devreye sokmaya çalıştıklarını yineleyerek, Başbakanlığın elektrik konusunda hiçbir açıklama yapmamasını eleştirdi.

“EKONOMİ GÜNEYE KAYMAYA DEVAM EDİYOR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin ekonomik durumuna değinerek, "Ekonomi güneye kayıyor. Sekiz, dokuz ay önce konuşmaya başladık. Hayat pahalılığı yükseldiği için bu tarafa alışveriş sayısı azalacak, o tarafa giden sayısı artacak" ifadelerini kullandı. Erhürman, "Turizmde casino sektörü çalışıyor. Geri kalanlar ne yapıyor? İnşaat sektörü türbülansa girdi. Yükseköğretimde yaşanan kepazelikler ortada" dedi.

Son olarak, toplumsal değişim için halkın iradesini göstermesi gerektiğini belirten Erhürman, "Bugün yaşadıklarımızdan mutlu değilim ama hissediyorum, iyiye gidiyoruz diyen var mı? O zaman değiştireceksin. Beğenmediğini değiştirme iradesi toplumsal varoluş refleksidir" dedi.



