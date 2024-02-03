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Bundak’a Hizmet Ödülü

Türkiye Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak’a Hizmet Ödülü verildi

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Bundak’a Hizmet Ödülü
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Girne  Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak’a Ankara’da gerçekleşen “3. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu”nda, Türkiye Çocuk  Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından  “Hizmet Ödülü” takdim edildi.
Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ve Ulusal Çocuk Diyabet Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ve çocukluk çağı diyabetinin tüm yönlerinin tartışılarak diyabet ekiplerinin bilgi, becerilerinin güçlenmesini hedefleyen sempozyumda alanında uzman birçok bilim insanı bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen sempozyumda; son yıllarda diyabet yönetiminde sağlanan teknolojik kazanımlar ele alındı. Sempozyumda; Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak’a, kariyeri boyunca diyabetli çocuklar için yaptığı gönüllü çalışmalar, diyabetli çocuklara ve ailelerine sağladığı katkılar nedeniyle Türkiye Çocuk  Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından  “Hizmet Ödülü” verildi.
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk Endokrinolojisi bölümlerinde hasta kabulü de yapan Prof. Dr. Rüveyde Bundak, diyabetli çocuklara mutlu bir yaşam eğitimi vererek yaşam kalitelerini artırmak ve  özgüven kazandırmak için düzenlenen yaz kamplarının Türkiye’de başlatılmasının da öncü isimleri arasında yer alıyor.
 
 
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