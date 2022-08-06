Bulunan silah dede yadigarıymış

Girne'deki evinde uyuşturucu madde, kanunsuz tabanca ve mermi ele geçirilen ünlü avukat Mustafa Şener’in avukatları, tabancanın dedesinden kalma aile yadigarı olduğuna dair iddiada bulunurken, polis ise silahın ruhsatsız olduğuna vurgu yaptı





Alsancak Yeşiltepe’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği “Zincir Operasyonu” sonucunda ikametgâhında uyuşturucu madde, öğütücü, 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet canlı mermi ele geçirilen zanlı Mustafa Şener ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı Çavuş Alsancak Yeşiltepe’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği “Zincir Operasyonu” sonucunda zanlı Avukat Mustafa Şener’in ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde, öğütücü, 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.

Polis zanlı Şener’in polisleri görünce metal kapaklı bir kutu ve öğütücüyü bahçeye attığının fark edildiğini söyledi. Polis memuru Ali Çavuş, suçu hali gereği tutuklanan zanlı Mustafa Şener’in gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini doktor kontrolünden geçirilmek için götürüldüğü hastanede kontrolden geçmeyi reddettiğini belirtti.

Polis zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin sürdüğünü, emare alınan tabancanın balislik incelemeye verildiğini ayrıca bulunan maddelerin analiz için gönderildiğini belirterek soruşturmanın devam ettiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatları ise mahkemede, zanlının tasarrufunda bulunan tabancanın dedesinden kalma aile yadigarı olduğuna dair iddiada bulunurken, polis ise silahın ruhsatsız olduğuna vurgu yaptı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargın Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

