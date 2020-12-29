Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun geçtiğimiz hafta almış olduğu eğlence sektörü ve bazı işletmelerin saat 21.00'den itibaren kapatılması kararı ile ilgili Resmi Gazete yayını bugün yayınlandı.

Eğlence sektöründe birçok işletmenin kararın Resmi Gazete'de yayınlanmaması nedeniyle kapatmama kararı alması nedeniyle taratışma konusu olan bu karar bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.